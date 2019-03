Először lett női miniszterelnöke az országnak

Kaja Kallas az eddig ellenzékben lévő liberális Észt Reformpárt élén nyert választást a balti államban, a voksok mintegy 30 százalékát megszerezve. Ezzel ő lett Észtország első női miniszterelnöke.

„Kimásztunk a gödörből, együtt erősek voltunk és támogattuk egymást; és ez egy nagy dolog, szóval köszönöm, és most kezdődik az igazi munka, össze kell raknunk egy kormányt, és el kell kezdeni végre ésszel kormányozni ezt az országot” – mondta.

Második helyen a szavazatok 23 százalékával a kormányzó Észt Centrumpárt futott be, és a pártvezetés arra készül, hogyha nem is ők adják a miniszterelnököt, de a következő kabinetben is ott ülnek majd.

„Természetesen jobb eredményt szerettünk volna, de nagyon hálás vagyok a választóinknak. Szerintem most az a kötelességem, hogy azon dolgozzak, hogy a Centrumpárt bekerüljön a kormánykoalícióba” – mondta Juri Ratas, észt miniszterelnök.

Harmadik helyen, jelentősen megerősödve a jobboldali populista Konzervatív Néppárt végzett, 18 százalékkal, a 2015-ös eredményüket gyakorlatilag megduplázva. Az euroszkeptikus Néppárt egyik legfőbb kampánytémája az EU-n kívülről érkező migráció visszaszorítása volt.

„Mi egy normális demokratikus reakció vagyunk az elszabadult radikális liberalizmusra, amit az elmúlt öt évben bevezettek az észt politikában. Az észtek abszolút többsége nem támogatja a melegházasságot és a nyitott határokat sem; és egy ideje mi vagyunk az egyetlen párt, amely megvédte ezeket az álláspontokat a szélesebb politikai színtéren” – mondta Marin Helme, pártelnök.

Korábban mind a Reformpárt, mind a Centrumpárt kizárta a koalíciókötést a populistákkal.

Az észt választópolgárok közül egyébként rendkívül sokan adták le a voksukat online, e-szavazással még februárban: a rendszert a szavazásra jogosultak mintegy negyede vette igénybe. Az ő körükben az összesített átlagnál jóval többen szavaztak a győztes Reformpártra.

(Kezdőkép: twitter.com/kajakallas)