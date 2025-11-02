Keresés

2025. 11. 02. Vasárnap
Külföld

„Először azt hittük halloweeni tréfa” – szemtanúk az angliai késes támadásról + videó

2025. november 02., vasárnap 12:23
Anglia sérültek vonat késes támadás

Tíz ember megsebesült, közülük kilencen életveszélyesen, amikor késes támadás történt egy vonaton Angliában. A helyi hatóságok szerint két ember nem sokkal a vonat elindulása után több utasra is rátámadt. A rendőrök a két gyanúsítottat őrizetbe vettek.

  • „Először azt hittük halloweeni tréfa” – szemtanúk az angliai késes támadásról + videó

Rendőrök lepték el a vonatot a kelet-angliai Huntingdon város közelében szombat este. A szerelvényen tíz ember sebesült meg egy késeléses támadásban.

Zenét hallgattam a telefonomon, amikor hirtelen egy srác elrohant mellettem, és azt kiabálta: fuss, fuss! Van egy fickó, aki mindenkit és mindent leszúr. Először néhányan csak néztünk egymásra, mintha vicc lenne, mintha Halloween lenne, mintha valaki tréfát űzne, de aztán láttuk az arcukat, és rájöttünk, hogy komolyan gondolják. Szóval fogtam a cuccaimat, és futni kezdtem, mindenki mögöttünk tolongott, mindenki pánikba esett 

– mondta az egyik utas.

A szerelvény az észak-angliai Doncaster városából indult, és a londoni King’s Cross pályaudvarra tartott. Menetrendjében nem szerepelt a megálló Huntingdon vasútállomásán, a vonat azután állt meg itt, hogy a támadás után az utasok beindították a vészjelzőket.

Láttam egy embert, aki súlyosan megsebesült, rengeteg vér volt körülötte, majdnem összeesett, vagy úgy nézett ki, mint aki mindjárt eldőlne. Az emberek pulóvereket próbáltak átadni, hogy bekötözzék a sebet 

– nyilatkozta egy lány.

 

 

Háború Ukrajnában

