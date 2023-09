Előrehozott parlamenti választásokat tartanak Szlovákiában

Megosztás itt:

Az önálló Szlovákia 1993-as létrejötte óta kilencedszer dönthetnek a választók a 150 tagú törvényhozás új összetételéről. Ez a negyedik alkalom, hogy előrehozott választásra kerül sor.

A közvélemény-kutatások többsége a pozsonyi parlament legerősebb ellenzéki pártjának, a Robert Fico vezette SMER-SD-nek a győzelmét valószínűsíti, átlagosan 20 százalék körüli eredményt jósolva.

A párt vezetője már korábban kijelentette: ha a SMER a kormány tagja lesz, nem küldenek többé fegyvert vagy lőszert Ukrajnának.

Békés ország vagyunk. Nem küldünk több fegyvert Ukrajnának, és arra fogunk törekedni, hogy az Európai Unió a lehető leggyorsabban támogassa a béketárgyalásokat – mondta a korábbi kormányfő kampánya során.

Robert Fico egyébként ellenzi az Oroszország ellen bevezetett uniós szankciókat is, továbbá megkérdőjelezte korábban annak lehetőségét, hogy az ukrán erők ki tudják-e szorítani orosz ellenfeleiket országukból.

A második és a harmadik helyért Zuzana Čaputová államfő korábbi pártja, a progresszív liberális Progresszív Szlovákia és a Smerből korábban kilépett volt miniszterelnök, Peter Pellegrini pártja, a szociáldemokrata Hlas-SD küzdhet majd meg. Rajtuk kívül csak egy olyan politikai formáció van, amely befutó helyet szerezhet, ez a jelenleg parlamenten kívüli, nemzeti radikális Republika.

A szomszédos országban lévő választások kimenetelébe Soros Györgyék is bele akarnak szólni – erről a Tűzfalcsoport írt.

A portál úgy értesült a milliárdos spekuláns már 1992-ben létrehozta alapítványát Pozsonyban, ahol a kulcsfontosságú pozíciókba ültetett bizalmasai révén a befolyása alá vonta a szlovákiai politikai életet, civil szférát valamint sajtót.

A cikkből az is kiderül, hogy Zuzana Čaputová jelenlegi államfő több ponton is köthető a spekulánshoz. Számos tanulmányt jelentetett meg az alapítvány megbízásából, valamint 16 éven keresztül a Nyílt Társadalom Alapítványok munkatársaként dolgozott. Továbbá írnak arról is, hogy a korábban hivatalban lévő köztársasági elnök, Andrej Kiska már személyesen tárgyalt New Yorkban.