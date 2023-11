A Tesla vezére a Kreml szóvivőjével találkozott Moszkvában?

Megosztás itt:

Ez az Utazás a mesterséges intelligencia világába című konferencia részeként rendezett kiállításon történt. Elon Musk képe mellett a látogatók Emma Watson színésznő arcát is „felpróbálhatták” – a neurális hálózati technológia valós időben alakítja át a videót - írta meg a Magyar Nemzet.

A Vesti beszámolója szerint amikor újságírók a deepfakes elleni küzdelem lehetséges módjairól kérdezték, Dmitrij Peszkov bizakodását fejezte ki, hogy az ilyen algoritmusok munkáját fel lehet deríteni.

A Magyar Nemzet beszámolt arról is, hogy az orosz elnök maga is részt vetten ezen a konferencián, és ő is találkozott „személyesen” a mesterséges intelligenciával, aki kérésére elmondott neki egy újévi mesét. Nem is akármilyet, hanem egy olyat, amiben Gyed Moroz háza felgyulladt.

Borítókép: Elon Muskkal találkozott Peszkov kremli szóvivő? Valójában nem, csak egy deepfake videóból kivett pillanatkép (Forrás: Ura News)

