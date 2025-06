Elon Musk visszavágott – nyilvánosságra hozta a drogtesztjét

Megosztás itt:

Nem hagyta annyiban a The New York Times amerikai napilap vádaskodását Elon Musk. A technológiai milliárdos az X-en tette közzé drogtesztje eredményeit – számol be róla a The Independent brit napilap.

A New York Times egy néhány héttel ezelőtti cikkében Musk tevékenységét ismerő forrásokra hivatkozva azt állította, hogy Musk ketamint, ecstasyt és varázsgombát fogyasztott. A Times cikkében azzal vádolták Muskot, hogy körülbelül húsz tablettát tartalmazó gyógyszeres dobozt hordott magánál. Ketamin-használatát „krónikusnak” és olyan súlyosnak írták le, hogy hólyagproblémákhoz vezetett.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!