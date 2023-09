Elon Musk kormányzati megoldást sürgetett a migrációs válságra

Megosztás itt:

A szögesdrót és a konténerek sem tartják vissza az illegális migránsokat a Rio Grande határfolyónál. Eagle Pass egy texasi kisváros a mexikói határnál, ahova nap mint nap érkeznek a folyón át közép- és dél amerikai migránsok. Elon Musk milliárdos nagyvállalkozó itt tájékozódott az állapotokról, amiről élő adásban közvetített az interneten.

Kezdem a közvetítést, itt Elon beszél Eagle Pass-ban vagyok. Most érkeztem. Körbemegyünk és helyi tisztviselőkkel, rendfenntartókkal és másokkal találkozunk, megismerjük a kialakult helyzetet, hogy megértsük mi történik itt. Ezzel a sztorival így ti is megismerkedhettek a valós idejű, szűrés nélküli közvetítésben, nincs előfeltétel, nincs semmi más, amit ti láttok, azt látom én is – ezekkel a szavakkal kezdte élő közvetítését Elon Musk a birtokában lévő X közösségi médiában.

Elon Musk egyes felmérések szerint az Egyesült Államok és egyben a világ leggazdagabb embere. Ő alapította a Tesla elektromos autógyártót, a Space-X űripari céget és a Starlink műholdas internetszolgáltatót, és több más technológiailag úttörő céget.

Ma már igazi texasinak számít, mivel cégbirodalmának központját Texasba telepítette és többnyire a republikánus vezetésű államban lakik. A politikai nézetei is ennek megfelelően inkább konzervatívak, ráadásul egyre gyakrabban nyilvánul meg politikai kérdésekben.

A konzervatív nézeteket valló, Donald Trumpot támogató nagyvállalkozó a minap Novák Katalin elnökkel is találkozott és demográfiai, migrációs témákról egyeztettek. Elon Musk méltatta a magyar kormányzati erőfeszítéseket, egyúttal leszögezte: az európai migrációs paktum megbukott és a kontinens országai nem tudják kezelni a demográfiai válságot sem.