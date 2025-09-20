Keresés

Külföld

Elon Musk is beszállt a magyar és a svéd miniszterelnök között zajló vitába + videó

2025. szeptember 20., szombat 15:20 | Hír TV

Az amerikai üzletember az X-en osztotta meg Orbán Viktor posztját, amiben a svéd közbiztonságot kritizálta. A milliárdos a kormányfő írásához két kérdést csatolt. Milyen szervezetek felelősek a kialakult állapotokért és kik finanszírozzák őket? Svédországból Bugnyár Zoltán tudósított.

  • Elon Musk is beszállt a magyar és a svéd miniszterelnök között zajló vitába + videó

Mi a baj Svédországgal? Elon Musk is beleállt Orbán oldalán: a kommentelők elárulták, miért támadják Magyarországot

Globál - Nógrádi György szerint elszabadult a pokol: lángokban álló Európa a polgárháború küszöbén + videó

Véget ér a baloldali menekülés? Döntő szavazás Salis ügyében, a patrióták egyhangúan a mentelmi jog megvonása mellett

 A Papp László Sportarénában tartott DPK-találkozón Kudlik Júlia, a magyar televíziózás élő legendája a szeretet fontosságáról beszélt. Az előadásában Pál apostol első levele a korintusiakhoz, 13. fejezetéből idézett, és azt üzente a magyar embereknek, hogy a szeretet a legerősebb fegyver a gyűlölet ellen. Kudlik Júlia szavai a szívhez szólnak, és arra emlékeztetnek minket, hogy a megosztott társadalomban a szeretet az egyetlen, ami összeköt minket.
