Elon Musk is beszállt a magyar és a svéd miniszterelnök között zajló vitába + videó

A Papp László Sportarénában tartott DPK-találkozón Kudlik Júlia, a magyar televíziózás élő legendája a szeretet fontosságáról beszélt. Az előadásában Pál apostol első levele a korintusiakhoz, 13. fejezetéből idézett, és azt üzente a magyar embereknek, hogy a szeretet a legerősebb fegyver a gyűlölet ellen. Kudlik Júlia szavai a szívhez szólnak, és arra emlékeztetnek minket, hogy a megosztott társadalomban a szeretet az egyetlen, ami összeköt minket.

Nagy Feró és a celebek is kiállnak a nemzeti ügyért! Sztárparádé a DPK-n + videó

Robbanás a magyar közéletben: A sztárok is kiállnak a nemzeti ügyért a Papp László Sportarénában! A DPK találkozó nem csupán politikai gyűlés, hanem egy igazi sztárparádé. Olyan nevek, mint Muri Enikő, Marsi Anikó, Dopeman, Nagy Feró és Szőke András is részt vesznek a rendezvényen. Ez az esemény azt üzeni, hogy a nemzeti oldal egyesül, és a kulturális élet meghatározó szereplői is egy emberként állnak ki az egység mellett.