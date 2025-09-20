Elon Musk is beszállt a magyar és a svéd miniszterelnök között zajló vitába + videó
Megosztás itt:
2025. szeptember 20., szombat 15:20
| Hír TV
Az amerikai üzletember az X-en osztotta meg Orbán Viktor posztját, amiben a svéd közbiztonságot kritizálta. A milliárdos a kormányfő írásához két kérdést csatolt. Milyen szervezetek felelősek a kialakult állapotokért és kik finanszírozzák őket? Svédországból Bugnyár Zoltán tudósított.
A Papp László Sportarénában tartott DPK-találkozón Kudlik Júlia, a magyar televíziózás élő legendája a szeretet fontosságáról beszélt. Az előadásában Pál apostol első levele a korintusiakhoz, 13. fejezetéből idézett, és azt üzente a magyar embereknek, hogy a szeretet a legerősebb fegyver a gyűlölet ellen. Kudlik Júlia szavai a szívhez szólnak, és arra emlékeztetnek minket, hogy a megosztott társadalomban a szeretet az egyetlen, ami összeköt minket.
Robbanás a magyar közéletben: A sztárok is kiállnak a nemzeti ügyért a Papp László Sportarénában! A DPK találkozó nem csupán politikai gyűlés, hanem egy igazi sztárparádé. Olyan nevek, mint Muri Enikő, Marsi Anikó, Dopeman, Nagy Feró és Szőke András is részt vesznek a rendezvényen. Ez az esemény azt üzeni, hogy a nemzeti oldal egyesül, és a kulturális élet meghatározó szereplői is egy emberként állnak ki az egység mellett.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
A magyar kormány megelégelte az európai liberális elit tehetetlenségét. Miután Donald Trump az Egyesült Államokban terrorszervezetté minősítette az Antifát, Szijjártó Péter is megtette a szükséges lépéseket. Hivatalos levélben követeli, hogy az Európai Unió is lépjen fel az erőszakos szélsőségesek ellen, és vessen véget a terroristák futtatásának.
Nógrádi György, a neves biztonságpolitikai szakértő a magyar-svéd politikai vitát is magába foglaló elemzésében arra figyelmeztet, hogy Európa a káosz felé sodródik. A liberális kormányok felelőtlen politikája miatt polgárháború-közeli helyzet alakult ki, ahol a britek a migránsok miatt tüntetnek, a franciák pedig a megszorítások miatt tombolnak az utcákon. A kérdés már csak az, meddig tartható fenn ez a beteges állapot?