Elon Musk fasisztának nevezte az ausztrálok egyik törvényjavaslatát

Az ausztrál kormány csütörtökön mutatta be azt a törvényjavaslatot, amely akár globális bevételük 5 százalékával felérő bírságot is kiszabhat a félretájékoztatást lehetővé tevő internetes platformokra. A törvényjavaslat hatóságilag jóváhagyott magatartási kódex készítésére is kötelezi a technológiai platformokat a veszélyes hazugságok terjedésének megállítására.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.