Elon Musk: Az AfD az utolsó reménysugár Németország számára

A német nyelven megjelent véleménycikkben Musk részletesen kifejti a múlt héten az X-en már közzétett nézetét, amely szerint "egyedül az AfD mentheti meg Németországot".

Szombati írásában úgy fogalmazott: az AfD az "utolsó reménysugár" Németország számára, és ez a párt képviselné a "helyes álláspontot" a gazdaság, az energetika és a bevándorlás kérdéseiben. Szavai szerint az AfD "a politikai realizmust" képviseli.

"Egyértelműen hamis szélsőjobboldali pártnak beállítani az AfD-t, hiszen a párt vezetője, Alice Weidel azonos nemű partnerével, egy Srí Lanka-i származású nővel él együtt. Ez tényleg Hitlerre hasonlítana? Ugyan már, kérem!"

- írta Musk.

Röviddel az írás megjelenése után Eva Marie Kogel, a Welt am Sonntag véleményrovatának szerkesztője az X-en bejelentette, hogy felmondott a lapnál. Bejegyzésében közzétette a Musk véleménycikkéhez vezető linket.

A Welt am Sonntag a Die Welt című napilap vasárnapi kiadása.

A Reuters hírügynökség megkeresésére Jan Philipp Burgard, az újság kijelölt főszerkesztője és Ulf Poschardt, a lap január 1-jén hivatalba lépő kiadója elmondta: "a demokrácia és az újságírás a véleménynyilvánítás szabadságából táplálkozik, és ebbe beletartozik az egymással szemben álló álláspontok ütköztetése is".

Elmondásuk szerint a Musk cikke körüli eszmecserék "igazán tanulságosak" voltak.

A véleménycikk alatt a Welt am Sonntag közzétette a kijelölt főszerkesztő válaszát is, amelyben Burgard azt írta: "Musk diagnózisa (az ország állapotáról) helyes, de a megoldási javaslata, miszerint csak az AfD menthetné meg Németországot, végzetes tévedés", mert a párt kivezetné Németországot az Európai Unióból, közeledne Oroszországhoz, és Kínával is a kiegyezésre törekedne.

Musk és Burgard írása közvetlenül egymás mellett fog megjelenni a lap nyomtatott kiadásában.

A német szövetségi alkotmányvédelmi hivatal (BfV) 2021-ben az alaptörvénnyel ellentétes szélsőjobboldali törekvések gyanúja miatt megfigyelés alá vette az AfD-t.

Németországban február végén előrehozott választást tartanak, miután az Olaf Scholz kancellár vezette kormánykoalíció összeomlott. Az AfD a felmérések szerint a második legnépszerűbb politikai erő a választók körében, de több párt is jelezte, hogy nem lesz hajlandó szövetségi szinten együttműködni vele.

Fotó: MTI/EPA/AFP pool/Allison Robbert