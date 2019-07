Élőláncot alkottak a palócok a határon

Tovább támogatja a kormány a 25 év alatti fiatalok, valamint a munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű csoportok elhelyezkedését - nyilatkozta Bodó Sándor, a Pénzügyminisztérium államtitkára a Magyar Nemzetnek. Vadász Ferenc, a helyi járási hivatal vezetője lesz a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje Püspökladányban - jelentette be Kósa Lajos, a Fidesz országos kampányfőnöke a hajdú-bihari városban. A rendőrség már vizsgálja a Karácsony Gergely zuglói polgármester hivatala és a kerület sportcentruma közötti több száz millió forintos követelés és pénzmozgás ügyét - írja a Magyar Nemzet. Nincs olyan, hogy MSZP-Jobbik együttműködés, ezért nem is tartanak ettől a romák - mondta Balogh Artúr, az MSZP Roma tagozatának elnöke. A szocialisták roma szervezetének Heves megyei elnöke azonban úgy látja, a cigányság elfordul az MSZP-től a Jobbikkal kötött szövetségek miatt. Az ellenzéki politikusok egy része arra a felismerése jutott, hogy a magyar társdalom túlnyomó többsége hagyományos értékrenddel bír társadalmi értelemben – mondta Híradónknak az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója. A baloldal keresztény-konzervatív imázzsal és üzenetekkel kampányoló politikusokkal szövetkezve próbál szavazatokat nyerni - közölte Törcsi Péter. Az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója szerint az ellenzék konzervatív retorikája hiteltelen. Nemzetbiztonsági kockázatot vethet fel a Dikh TV – ezt a Mi Hazánk Mozgalom elnöke jelentette ki. Toroczkai László szerint Magyarország első cigány televíziójában magyarellenes uszítások is lehetnek. Új töltősort adtak át az energiaitalokat gyártó, magyar érdekeltségű Hell Energy szikszói gyárában. Az átadási ünnepségen Varga Mihály pénzügyminiszter elmondta: a kormány arra törekszik, hogy a munkát terhelő adók csökkentése, a szakképzés fejlesztése és a javuló befektetési környezet révén tovább erősítse a Magyarországon működő vállalkozásokat. Több mint 691 milliárd forintot már eljuttattak a kedvezményezettekhez az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program csaknem ezermilliárd forintos keretéből – közölte Vitályos Eszter államtitkár. Ősztől drágulhatnak a tejtermékek – közölte a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács. Az áremelkedést a nyerstej mennyiségének csökkenése indokolja, de befolyásolja az árakat a szakképzett munkaerő hiánya, valamint a béremelések és az infláció is. Egy friss tanulmány szerint az úzvölgyi temetőben eltemetett, románnak tekintett katonák közül több nem szolgált a román hadseregben, így a dokumentum a magyar fél igazát támasztja alá - közölte Pászkán Zsolt Románia-szakértő. Példátlanul durva lépéseket tettek az ukrán hatóságok azért, hogy a kárpátaljai magyarságot eltántorítsák a vasárnapi országgyűlési választásoktól - jelentette ki Magyar Levente. A Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára közölte: néhány napja kommandósok törtek rá olyan magyar családokra, akik támogatják a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséget. Nem szűnik a magyarellenes kampány Ukrajnában - hangsúlyozta Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke az M1-en. Semmilyen geopolitikai játszma oltárán nem áldozható fel a kárpátaljai magyarság – mondta Menczer Tamás a Hír TV Magyarország élőben című műsorában. A Tájékoztatásért és Magyarország Nemzetközi Megjelenítéséért felelős államtitkár közölte: a magyar emberek nem kérnek a bevándorlásból, amíg ez a kormány vezeti Magyarországot betelepítési kvótát nem fogadnak el. Az Európai Bizottság új elnöke, Ursula von der Leyen személyében egy józan, pragmatikus hang jelent meg az európai térben - mondta ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász az M1-en. Megszavazta az új miniszterek kinevezését rendkívüli ülésén a zágrábi képviselőház - a kormányátalakítás után hét új minisztere és két új miniszterelnök-helyettese lett a horvát kormánynak. Lemondott Ramush Haradinaj koszovói kormányfő, mert az 1998-1999-es szerb-koszovói konfliktus idején elkövetett feltételezett háborús bűnöket vizsgáló különleges bíróság gyanúsítottként idézte be. Jeremy Hunt brit külügyminiszter szerint London nem tervez katonai akciót az Irán által pénteken lefoglalt brit tartályhajó kiszabadítására, de követeli az iráni hatóságoktól a hajó azonnali elengedését. Irán közlése szerint hatóságai azért foglalták le előző nap a Hormuzi-szorosban a Stena Impero brit tartályhajót, mert balesete volt egy iráni halászhajóval. Spanyolország 30 millió eurót ad Marokkónak az Európába irányuló illegális migráció féken tartására. Faültetéssel segíti Mexikó a gazdákat, hogy javuljon a gazdasági helyzet és kevesebben vándoroljanak el az Egyesült Államokba. Szaúd-Arábia királya beleegyezett abba, hogy amerikai katonai erő állomásozzon országa területén a térség biztonsága érdekében. Elpusztította az Iszlám Állam nevű dzsihadista terrorszervezet egyik sivatagi fészkét Irak északi részén az Egyesült Államok vezette koalíció légicsapása. Legkevesebb tíz halottja van a péntek délutáni kínai gázüzemi robbanásnak. A detonációban és az azt követő tűzben további 19 ember súlyosan megsérült, öt személyt pedig eltűntnek nyilvánítottak. Több vonat menetrendje módosult pályafelújítás vagy pályakarbantartás miatt - közölte a Mávinform. A Nyugat-Európából hazatérő vendégmunkások és a nyaralók miatt torlódás alakult ki a röszkei határátkelőhelyek kilépő oldalán - közölte Szabó Szilvia, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. A nyári idegenforgalmi időszakra tekintettel meghosszabbított nyitvatartással dolgozik a röszkei és az ásotthalmi közúti határátkelőhely hétfőtől - az átkelők július 29-ig 7 és 22 óra között fogadják az utasokat. A párbajtőröző Siklósi Gergely aranyérmet szerzett a budapesti olimpiai kvalifikációs vívó-világbajnokságon. A magyar női vízilabda-válogatott 17:6-ra legyőzte Új-Zéland csapatát, ezzel bejutott a legjobb nyolc közé a kvangdzsui olimpiai kvalifikációs világbajnokságon. A magyar válogatott 29:27-re legyőzte Oroszország csapatát a női junior kézilabda Európa-bajnokság elődöntőjében. Az olasz élvonalbeli Pallacanestro Reggianában folytatja pályafutását Vojvoda Dávid válogatott kosárlabdázó. A győri ETO Parkban fogadja a román Universitatea Craiova csapatát jövő csütörtökön a Budapest Honvéd a labdarúgó Európa-liga selejtezőjének második fordulójában.