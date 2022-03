Előkészítik Odessza ostromát az oroszok

Megosztás itt:

A Harkiv megyében fekvő településen egy iskolát és egy kultúrházat is szétlőttek a megszálló erők. Moszkva nem kommentálta a hírt. Kijev eközben arról számolt be, hogy Mariupolban sértetlen maradt annak a színháznak a légoltalmi pincéje, amit a hét közepén bombatámadás ért. Az emberek sértetlenül jöttek ki az épületből. Hírszerzési információk szerint Dél-Ukrajna több városában invázióra készülnek az oroszok. Odessza felé hadihajók tartanak, amelyek rakétatüzet nyitottak két településre is. Kijev szerint szárazföldi egységeket szállítanak a hajók a kikötővárosba.

Hír TV