Élőben közvetíti a csíksomlyói búcsút a Hír Televízió

Illés Péter, a HírTV műsorvezetője: "Kettő bejelentkezésre kell készülni. Ez a mise elején, és a mise végén értelemszerűen. És a reggeli órákban, pedig már, amikor érkeznek a zarándokok akár vonattal, busszal, autóval, akkor is a reggeli híradóban számíthatnak tőlünk egy tudósításra, akkor is az aktuális helyzetről, hogy mennyien vannak, honnan érkeztek, hányan jöttek, úgyhogy ezekre mindenképpen kell számítani, és a nap végén, ugye Eszterék vezetik a műsort, Eszter vezeti a műsort pontosabban, így majd a délután folyamán is küldünk egy tudósítást, amit a Híradó fog majd használni."

Csíksomlyó. A településnév mára egyet jelent az összmagyarság legnagyobb vallási ünnepével, amikor is több mint háromszázezren zarándokolnak el a világ minden tájáról a Kis- és a Nagysomlyó-hegy közti nyeregbe, ahol pünkösdi szentmisén vesznek részt. A csíksomlyói búcsú története az 1400-as évekig nyúlik vissza, amikor IV. Jenő pápa körlevélben buzdította a híveket, hogy segítsenek a ferences rendnek templomot építeni Somlyón. Az elvégzett munkáért cserébe a pápa búcsút engedélyezett. A búcsú azt jelenti, hogy a bűneit megvalló és bűnbánatot tanúsító hívő, aki a gyónás szentségének kegyelmi állapotában meglátogatja a kegyhelyet és ott meghallgatja a szentmisét, az elnyeri a bűnei megbocsátása után visszamaradt büntetések teljes elengedését is. A csíksomlyói búcsú látogatása a rendszerváltás előtt szigorúan tilos volt. 1990-től azonban újra egyre népszerűbb, mostanra évről évre több százezer magyar zarándok jut el Csíksomlyóra. A Hír Televízió szombaton élő műsorfolyammal követi az eseményeket, a stúdióban meghívott vendégekkel, kint a helyszínen pedig Illés Péter élő bejelentkezéseivel.

