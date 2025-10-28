Élőben Kárpátaljáról – Dunda György jelentkezik a legfrissebb hírekkel + videó
Megosztás itt:
2025. október 28., kedd 08:45
| Hír TV
Napindító: Élőben kapcsoljuk Kárpátalját! Dunda György jelentkezik a legfrissebb hírekkel a magyar közösség helyzetéről, az ukrán fegyveres erők tömeges dezertálásának az okai és a mindennapokról a háború árnyékában.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.