„Élő csontvázakká éheztetik őket” – Izrael a világ hallgatását ostorozza a túszok ügyében

Az ENSZ Biztonsági Tanácsának rendkívüli ülésén Gideon Szaár izraeli külügyminiszter beszédben élesen bírálta a Hamászt, a nemzetközi médiát és több ország viselkedését. Szaár szerint a Hamász túszai éheznek és kínzásoknak vannak kitéve, miközben a világ hallgat, sőt, sokszor a terroristák narratíváját veszi át. A politikus külön is megemlítette az ENSZ főtitkár hallgatását és a New York Times tudósítását, példaként hozva fel Evyatar Davidid sorsát. Szaár szerint mindez az antiszemitizmus új hullámának része, amely szerinte feje tetejére állította a világot – hangzott el az ENSZ-ülésen.

