Elnökválasztást tartanak Romániában

A magyar gazdaság Európai Uniós szinten is jól teljesít, ennek ellenére szükség van a gazdaságvédelmi akciótervre – jelentette ki a pénzügyminiszter a Kossuth Rádióban. Varga Mihály hangsúlyozta: a harmadik negyedév adatai is azt mutatták, hogy 5 százalékos mértékben tudott növekedni a magyar gazdaság, ám az Európai Unió többi országában lassulás tapasztalható. Az unió nemcsak a bevándorláspolitikát rontotta el, hanem a gazdaságpolitikát is - mondta a pénzügyminiszter a Kossuth rádióban. Kapj el ha tudsz! - ezt üzente az ördög ügyvédje a Facebookon a legfőbb ügyésznek, azután, hogy a Magyar Nemzet megírta: hamarosan meggyanúsítják a Borkai Zsoltról videót közlő ördög ügyvédje blog szerzőjét. Hangfelvétel bizonyíthatja, hogy Póczik József hozta nyilvánosságra a Borkai Zsoltról készült intim felvételeit - ez derült ki az RTL birtokába került hangfelvételből. Közösségi oldalán hárítja a felelősséget Józsefváros frissen megválasztott ellenzéki polgármestere a kerületi lakhatási válsággal kapcsolatban. Pikó András posztjában arról ír, hogy egyre több lakossági panasz érkezik az önkormányzathoz a szociális bérlakások ügyében, ezek elosztása azonban a politikus szerint nem a polgármester hatásköre. Pesterzsébet és Erzsébetváros után a II. kerületben is egy helyett négy alpolgármestert nevezett ki az új ellenzéki vezetés. Őrsi Gergely MSZP-s polgármester döntése ellen a Fidesz a közösségi oldalán tiltakozott, mert az ötéves ciklusra vetítve több száz millió forintos többletköltséget jelent. Afrikában a politikai, gazdasági és klimatikus hatások mellett egyre inkább kialakulnak a migráció kulturális ösztönzői is - mondta Marsai Viktor egyetemi oktató, a Migrációkutató Intézet kutatási igazgatója az M1-en. Magyarország az adócsökkentés mintaállama. Az Európai Unióban Magyarországon volt a legnagyobb mértékű adóteher-csökkentés 2017-ben, a tavalyi mérsékléssel pedig ezüstérmes lett az ország - közölte Izer Norbert adóügyekért felelős államtitkár. Jövőre várhatóan lassul a magyar gazdasági növekedés, de fenntartható marad - mondta Halmai Péter egyetemi tanár az M1-en. A nemzeti méhészeti program részeként 2020-tól 25 százalékkal több támogatást kapnak a méhészek - mondta Nagy István agrárminiszter. A két magyar jelölés a Nemzetközi Emmy-díjra az egész magyar filmiparnak szól - jelentette ki a Nemzetközi Emmy-díj gálaestjére New Yorkba érkezett Káel Csaba, a magyar mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos. A magyar kormány támogatásával és Fényeslitke község közreműködésével épült görögkatolikus ifjúsági központot adott át Íjgyártó István, Magyarország ukrajnai nagykövete Tuholkán. Romániában ma tartják az elnökválasztás második fordulóját, amelyben eldől, hogy Klaus Iohannis jelenlegi jobboldali államfő, vagy Viorica Dancila szociáldemokrata exminiszterelnök lesz-e Románia elnöke a következő öt évben. Délelőtt 10 óráig belföldön a jogosultak 6,87 százaléka adta le voksát. Most is a magyar többségű székelyföldi megyék a sereghajtók, ezzel szemben külföldön a két héttel korábbinál is magasabb a részvétel. Nyílt levélben fordul az ukrán államfőhöz a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség az új nyelvtörvény miatt. Brenzovics László a KMKSZ elnöke, a Volodimir Zelenszkijhez írt levelet ismertetve elmondta, egyebek közt azt kérik, a kormány biztosítsa a magyar nyelvű oktatást, és a nyelvhasználat jogát. Öt holttestet találtak a dél-olaszországi Lampedusa szigeténél felborult migránshajó balesete után, amelynek 149 utasát sikerült megmenteni - jelentette az olasz parti őrség. Matteo Salvini kampánygyűlést tartott Reggio Emilia városban, amivel egyidőben bírálói is tüntettek. A tartományban januárban rendeznek helyhatósági választást. Boris Johnson brit miniszterelnök szerint még karácsony előtt ismét a parlament elé kerül a brit EU-tagság megszűnésének feltételeit rögzítő megállapodás, ha a kormányzó Konzervatív Párt megnyeri a december 12-ére kiírt előre hozott választást. Irán 2 milliárd dollár hitelt kér Oroszországtól - jelentette be az orosz energiaügyi miniszter, miután az előző napokban egyeztetett az iráni energiaügyi miniszterrel. Legalább öt embert megöltek, és több mint százat megsebesítettek az iraki biztonsági erők a hét végén a Bagdadban és több dél-iraki városban lezajlott kormányellenes tüntetéseken. Felszólította a Facebook, az Instagram és a Twitter közösségi portálokat az amerikai külügyminisztérium, hogy függesszék fel az iráni vezetők oldalait, amíg helyre nem állítják az internethozzáférést az országban. A bolíviai képviselőház és szenátus elfogadta az új parlamenti és elnökválasztások megtartásáról szóló törvényt, amely szerint e voksolásokon nem vehet részt Evo Morales lemondatott elnök. Evo Morales pártja, a Mozgalom a Szocializmusért olyan törvénytervezetet terjesztett a parlament elé, ami büntetőjogi mentességet biztosítana a mexikói száműzetésben lévő, lemondatott bolíviai elnöknek és az általa kinevezett tisztségviselőknek. Jeanine Ánez, az ország ideiglenes államfője máris jelezte, hogy nem lesz hajlandó aláírni egy ilyen jogszabályt. Rekordmagas a részvétel a hongkongi helyhatósági választásokon. A világ békéjét és stabilitását nem lehet félelemre és bizalmatlanságra alapozni, a tömegpusztító fegyverek birtoklása hamis biztonságot jelent - mondta Ferenc pápa Nagaszakiban. Kisrepülőgép zuhant a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén fekvő Goma egyik szegénynegyedére, a balesetben legalább 24 ember meghalt és 30 megsérült. Repülés közben rosszul lett, majd a kényszerleszállás közben meghalt az Aeroflot orosz légitársaság egyik járatának másodpilótája. Két ember meghalt, egy harmadiknak nyoma veszett a heves esőzések okozta áradásban a francia Riviérán - közölték a hatóságok. Változatlanul súlyos a helyzet a heves esőzések és áradások által sújtott észak-olaszországi területeken, egy ember eltűnt. Az Észak-Olaszországban leszakadt az A6-os autópálya Torino és Szavona közötti szakaszán egy viadukt, áldozatokról egyelőre nem érkezett hír. Több lövést is leadott gázriasztó fegyveréből egy 21 éves férfi Pécsen, miután ő és egy másik férfi vitába keveredett egy családdal az Expo Center rendezvényközpont folyosóján - közölte a rendőrség. Félpályás útlezárás van baleset miatt az M0-son Halásztelek térségében, torlódik a forgalom - közölte a rendőrség. Szén-monoxid-mérgezés gyanújával szállítottak kórházba három embert Salgótarjánban - közölte az az Országos Mentőszolgálat. Férfi kézilabda Bajnokok Ligája, csoportkör: Telekom Veszprém - PGE Vive Kielce (lengyel) 28:24 A Csurgó 29:20-ra kikapott a francia Nimes Gard otthonában a férfi kézilabda EHF Kupa selejtezőjének harmadik fordulójában, a párharc szombati visszavágóján, így nem jutott a csoportkörbe. Labdarúgó NB I: MOL Fehérvár FC - Puskás Akadémia FC 1:3; Mezőkövesd Zsóry FC - Kaposvári Rákóczi FC 2:0; Budapest Honvéd FC - Paksi FC 2:1; Kisvárda Master Good - Debreceni VSC 1:0 Kenderesi Tamás három aranyérmet szerzett az úszók egyetemi-főiskolai országos bajnokságán.