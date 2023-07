Megosztás itt:

Savkat Mirzijojev óvatos reformokat indított el az addig korlátlan elnöki hatalommal kormányzott Üzbegisztánban. A politikai mellett, gazdasági reformprogramot is indított, aminek eredményeként a háború ellenére is, közel 6%-al bővült a gazdaság. Az országban magyar befektetők is megjelentek.