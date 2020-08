Elnökként Biden lezárná az Egyesült Államokat és gazdaságát a járvány miatt

A koronavírus behurcolását a leghatékonyabban határintézkedésekkel lehet megakadályozni - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en. Karácsony Gergelyt szeretné az MSZP miniszterelnök-jelöltjének Tóth Bertalan - mondta a szocialisták elnöke az ATV-ben. A politikus szerint ugyanis Budapest főpolgármestere a legnépszerűbb ellenzéki politikus. Tóth Bertalan közölte: az MSZP álláspontja szerint előválasztást szeretnének a közös ellenzéki miniszterelnök-jelölt személyéről, és a pártnak saját jelöltjei lesznek mind a 106 egyéni választókerületben. Soros-alapítványoknak nyert uniós pénzt Pikó András - erről ír a Magyar Nemzet. A napilap beszámolójában kifejti, hogy a Rosa Parks és a Partners Hungary Alapítvány 90 millió forintos támogatáshoz jutott a józsefvárosi polgármester segítségével. A Fidesz megfellebbezte, hogy Bíró László az ellenzék közös jelöltjeként elindulhasson az időközi országgyűlési választáson Borsod 6-os választókörzetében - közölte a Facebook-oldalán Jakab Péter. A Momentum már az óvodákban bevezetné az LMBTQ-propagandát. A balliberális párt blogján megjelent írás ugyanis azt szorgalmazza, hogy a magyar óvodákban tanítsanak gender ideológiai alapú meséket, az iskolákban pedig legyen érzékenyítés. Leszedte és a Dunába dobta az államalapítás ünnepére kihelyezett magyar zászlót két fiatal a Lánchídról. Az akcióról saját maguk készítettek videót. Egy évvel a falusi csok bevezetése után kilencszáz olyan kistelepülésen indult újra a népesség növekedése, ahol korábban lélekszámcsökkenés volt tapasztalható – közölte Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Napokon belül kampányt indít a kormány a magyar termékek népszerűsítésére - közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Dömötör Csaba hangsúlyozta, a magyar áruk választása a magyar munkahelyeket védi. Mintegy százezer forintot spórolhatnak meg a nagycsaládosok szeptemberben az ingyenes tankönyv és étkeztetés biztosításának, valamint az iskolakezdési hozzájárulásoknak köszönhetően - hangsúlyozta Király Nóra, a Fiatal Családosok Klubjának elnöke. Tavalyhoz képest újabb 160 ezerrel bővült azoknak a diákoknak a köre, akiknek nem kell fizetniük a könyvcsomagokért. Hatalmas erő rejlik az összefogásban, ezt bizonyítja a magyarság történelmi múltja és a mostani emlékműavatás is - mondta Németh Szilárd államtitkár Kondoroson, ahol leleplezte a trianoni békeszerződés aláírásának 100. évfordulójára állított szobrot. Magyarország népesedéspolitikáját dicsérte Matteo Salvini, a Liga vezetője a Comunione e Liberazione olasz katolikus mozgalom Riminiben zajló találkozóján. A náci és a szovjet rezsim milliók életét követelte - írta Vera Jourova európai értékekért és Didier Reynders igazságügyért felelős uniós biztos, a totalitárius és tekintélyelvű rendszerek áldozatainak emléknapja alkalmából közzétett állásfoglalásában. Szolidaritási élőláncot alakított péntek este a fehérorosz ellenzék a főváros egészében. Szvjatlana Cihanouszkaja, az augusztus 9-i fehérorosz elnökválasztás ellenzéki jelöltje nem indul ismét az elnöki posztért, ha hazájában új voksolást tartanak - derül ki a politikus által adott interjúból. Háromnapos hadgyakorlatot tart augusztus végén a lengyel határnál a fehérorosz hadsereg - jelentette be a minszki védelmi minisztérium. Hasznos tárgyalásokat tartott a héten a brit kormány és az Európai Unió a jövőbeni kétoldalú kapcsolatrendszer feltételeiről, de továbbra sem sikerült jelentősebb előrelépést elérni - közölte David Frost, a brit tárgyalóküldöttség vezetője. Az olasz balközép kormányerők nem tudtak közös jelöltet állítani az egységesen induló jobbközép ellenzékkel szemben a tartományi választásokon. A szicíliai Trapani város polgármestere után Augusta első embere is megtiltotta a migránsokat szállító Aurelia karanténhajó kikötését, és nemet mondott a migránsok befogadására, szembeszegülve az olasz kormánnyal. Egy hete tartanak a zavargások Hollandiában, ahol marokkói származású fiatalok törnek-zúznak esténként. Hágában fosztogattak és gyújtogattak az észak-afrikai fiatalok, akik a rendőrökre is rátámadtak. Az összecsapások más városokra is átterjedtek. A holland kormány egyelőre hallgat az ügyben. A helyi média azzal magyarázta az eseményeket, hogy hőhullám van, a fiatalok pedig unatkoznak. Már 22,7 millió ember fertőződött meg világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 794 ezer, a gyógyultaké 14,5 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Horvátországban a harmadik egymást követő napon döntött rekordot az új fertőzöttek száma, ami annak következménye, hogy az ország megnyitotta határait a turisták előtt - mondta az egészségügyi miniszter. Egy nap alatt 265-tel nőtt a fertőzöttek száma. Romániában az elmúlt 24 órában 1392-vel emelkedett az igazolt fertőzések száma. Olaszországban 24 óra alatt több mint 900-zal emelkedett a koronavírussal igazoltan fertőzöttek száma. A Franciaországból az Egyesült Királyságba érkezőknek önbevalláson alapuló nyilatkozatot kell tenniük arról, hogy nem szenvednek az új típusú koronavírus okozta megbetegedés tüneteitől és a megelőző 14 napban nem találkoztak fertőzöttel. Nagy-Britanniában továbbra is ezer fölött van a napi új fertőzöttek száma. Törökországban pénteken 15 százalékkal, az előző napi 1412-ről 1203-ra esett vissza a koronavírus-járvány újonnan igazolt fertőzöttjeinek napi száma. Jövő héten 40 ezer ember bevonásával kezdődik meg a Szputnyik V elnevezésű első orosz vakcina klinikai tesztelésének posztregisztrációs szakasza, ezzel párhuzamosan elkezdődik az orosz egészségügyi dolgozók és a veszélyeztetett csoportok oltása is. Elnökké választása esetén teljesen lezárná az Egyesült Államokat és gazdaságát a koronavírus-járvány miatt - jelentette ki Joe Biden, a demokraták elnökjelöltje. Mecsetté nyilvánította a világörökség részét képező, eredetileg bizánci templomként működő isztambuli Kariye múzeumot Recep Tayyip Erdogan török államfő. A török Fatih fúróhajó 320 milliárd köbméter földgázt talált a Fekete-tenger alatt - jelentette be Recep Tayyip Erdogan török elnök. Az egész országra kiterjedő tűzszünetet jelentett be a nemzetközileg elismert, tripoli székhelyű líbiai kormány, ezenkívül azzal a felhívással fordult a tobruki ellenkormányhoz, hogy vonja ki erőit Szirt tengerparti városból. Az Irán elleni szankciók ügyében Európa az ajatollahok mellé állt - jelentette ki Mike Pompeo amerikai külügyminiszter, miután az ENSZ Biztonsági Tanácsában elutasították az Irán ellen újra bevezetendő szankciókra tett amerikai javaslatot. Az Egyesült Államok három éven belül kivonja a csapatait Irakból - közölte Musztafa al-Kádimi iraki kormányfő. Washington felfüggesztett minden katonai segélyt a nyugat-afrikai Malinak - jelentette be az amerikai külügyminisztérium Száhel-övezetért felelős különmegbízottja. Vádat emeltek az Egyesült Államokban egy amerikai katona ellen, aki katonai titkokat adott át az orosz hírszerzésnek arról, hogy az egysége milyen tevékenységeket végez korábbi szovjet tagköztársaságokban. Nem találtak méreganyagot a szakemberek Alekszej Navalnij leleteiben - jelentette ki Anatolij Kalinyicsenko, az ellenzéki politikust kezelő első omszki mentőkórház helyettes főorvosa. Elhagyta Oroszországot az a repülőgép, amely a szibériai Omszkból Németországba szállítja Alekszej Navalnij ellenzéki politikust, akit szóvivője szerint valószínűleg megmérgeztek. Vörös szőnyeg helyett gyerekeket fektettek a földre az új kínai nagykövet elé Kiribatin. A kínai diplomata így a repülőgépről lelépve a gyerekek hátán tette meg az első lépéseket új állomáshelyén. A csendes-óceáni szigetországba a tisztelet jele ez a fajta fogadtatás, ami csak nagyon magas rangú látogatóknak jár. Az interneten hatalmas felháborodást keltett az eset. Szeptember 4-ig elmaradnak a Vígszínház és a Pesti Színház előadásai, mert egy külsős művész koronavírus-tesztje pozitív lett. A nagyobb autóbusz-állomásokon is ellenőrzi a rendőrség a közegészségügyi előírások - például a maszkviselési kötelezettség - betartását a jövő héten, mert az elmúlt időszakban egyre többen utaznak maszk nélkül - közölte a Volánbusz Zrt. Módosult a közösségi közlekedés menetrendje az ünnepi hosszú hétvégén. A Budapesti Közlekedési Központ, a MÁV és a Volánbusz járatai is módosított rend szerint közlekednek. Késésekre kell számítani a Budapest-Újszász-Szolnok vonalon, mert leszakadt a felsővezeték - tájékoztatott a Mávinform. MÁV: Augusztus végén befejeződik a ceglédi vonal felújítása, a munkálatok miatti módosított menetrend ezért augusztus 31-ig van érvényben. Fucsovics Márton főtáblára jutott a New Yorkban zajló, eredetileg Cincinnatibe tervezett tenisztornán, miután a selejtező második fordulójában legyőzte a spanyol Pedro Martínezt. Labdarúgó NB I: Mezőkövesd - ZTE FC 1:1; MTK Budapest - Budapest Honvéd 3:1 A csetényi Vörös József nyerte a hatodik Bakonyi Vágtát, a Nemzeti Vágta Zirc-Tündérmajorban rendezett előfutamát. A férfiaknál Peák Barnabás, a nőknél Benkó Barbara győzött az országúti kerékpárosok debreceni időfutam országos bajnokságán. A Sevilla fordulatos mérkőzésen 3:2-re legyőzte az Internazionalét a labdarúgó Európa-liga döntőjében.