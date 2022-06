Megosztás itt:

Az elnöki rendelettel Joe Biden többek közt azt is garantálja, hogy kiskorúakon is elvégezhessenek nemi átalakító műtéteket. Ezen felül a férfinak született, magát nővé átoperált sportolók számára is biztosítja majd a lehetőséget arra, hogy női mezőnyben induljanak.