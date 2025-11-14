Keresés

Elnézést kért a BBC, de nem hajlandó kártérítést fizetni

2025. november 14., péntek 06:48 | MTI
BBC Donald Trump

Hivatalosan elnézést kért csütörtökön a BBC Donald Trump amerikai elnöktől egyik beszédének manipulált szerkesztéséért. A brit közszolgálati médiatársaság ugyanakkor visszautasította a rágalmazás vádját, amelyre hivatkozva Trump jogi képviselői egymilliárd dolláros kártérítési pert helyeztek kilátásba.

A BBC szóvivője által csütörtök este ismertetett bocsánatkérő nyilatkozat előzményeként a múlt héten kiderült, hogy a tavalyi amerikai elnökválasztás előtt egy héttel a BBC televízió Panorama című hírmagazinja félrevezető módon szerkesztve közölte Trump 2021 januárjában mondott beszédét, amely emiatt úgy hangzott, mintha az elnök kifejezetten a kongresszus washingtoni épületegyüttesének megrohamozására biztatta volna támogatóit.

Az amerikai törvényhozás épületét 2021. január 6-án rohamozta meg Donald Trump többszáz támogatója, megpróbálva megakadályozni Trump demokrata párti riválisa, Joe Biden előző évi elnökválasztási győzelmének hitelesítését.

A Capitolium elleni roham napján Trump valóban arra biztatta híveit, hogy vonuljanak a kongresszushoz, de hangsúlyozottan kérte tőlük, hogy "békésen és hazafias módon" hallassák hangjukat.

Beszédének csaknem egy órával későbbi részében a republikánus elnök úgy fogalmazott, hogy "harcolni fogunk, pokoli módon, mert ha nem harcoltok, nem lesz többé országotok". A tavalyi Panorama-műsorban azonban úgy szerkesztették össze a beszéd két különálló mondatát, mintha közvetlenül egymás után hangzottak volna el, így az a benyomás keletkezhetett, hogy Trump a Capitolium megrohamozására biztatta támogatóit.

Az ügyet a The Daily Telegraph című konzervatív brit napilap tárta fel, miután megszerezte a BBC belső vizsgálatáról készült 19 oldalas jelentést.

A lap csütörtökön feltárta azt is, hogy két évvel korábban BBC-televízió egy másik politikai hírmagazinja, a Newsnight szintén hasonló - bár nem teljesen azonos - szerkesztésben számolt be Trump 2021-es beszédéről.

A BBC szóvivője közölte, hogy a cég vizsgálja ezt az ügyet is.

A Panorama-műsor szerkesztésével kapcsolatos botrány miatt múlt vasárnap benyújtotta lemondását Tim Davie, a BBC vezérigazgatója és Deborah Turness, a médiatársaság hírszolgáltató részlege, a BBC News vezetője, Samir Shah, a BBC kormányzótanácsának elnöke pedig a londoni alsóház kulturális és médiabizottságának küldött hétfői levelében elnézését kér a történtekért.

A BBC szóvivője csütörtök este bejelentette, hogy a médiatársaság jogi képviselői levelet írtak az amerikai elnök jogi stábjának, és Shah külön személyes levelet is küldött a Fehér Háznak, kifejezve sajnálkozását Trump elnöknek a beszédéről szóló beszámoló szerkesztési módja miatt.

A szóvivő közölte, hogy a BBC nem sugározza többet egyetlen médiafelületén sem a szóban forgó Panorama-műsort.

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a brit közszolgálati médiatársaság - jóllehet őszintén sajnálkozik az amerikai elnök beszédéről szóló videóklip szerkesztése miatt - egyáltalán nem ért egyet azzal, hogy megalapozott lenne a rágalmazás vádja.

Trump jogi képviselői múlt vasárnap intéztek levelet a BBC-hez, kilátásba helyezve, hogy az amerikai elnök egymilliárd dolláros kártérítési pert indít a brit médiatársaság ellen, ha a cég nem vonja vissza maradéktalanul és igazságos módon a dokumentumfilmben elhangzott "rágalmakat", és nem kér elnézést közvetlenül Trumptól a történtekért.

Az amerikai elnök jogi stábja "megfelelő kompenzációt" is követelt a BBC-től Trump számára "az okozott sérelemért", és november 14-ig, péntekig szabott határidőt az érdemi reagálásra.

A BBC csütörtökön - a hivatalos bocsánatkérés mellett - külön nyilatkozatot is közzétett helyreigazításokat közlő felületén, elismerve, hogy a szerkesztés "akaratlanul" azt a benyomást keltette, mintha a Panorama-műsorban az elnök beszédének egyetlen, megszakítás nélküli részét sugározták volna a beszéd különböző részeiből származó kivonatok helyett.

Így "az a téves képzet keletkezhetett", hogy Trump elnök közvetlenül erőszakcselekmények elkövetését szorgalmazta volna - fogalmaz a BBC helyreigazító közleménye, amely mindezért külön is elnézést kér az amerikai elnöktől.

 

