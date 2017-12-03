2017. december 3.,
vasárnap, Ferenc, Olívia napja

Ellepték a tüntetők Tel-Aviv utcáit

Hír TV

2017. december 3., vasárnap 09:23, frissítve: vasárnap 09:33

Tízezrek tüntettek szombat este Tel-Avivban a kormány korrupciója és a rendőrség hatáskörét korlátozó új törvénytervezet ellen.

A szégyen menetének nevezett felvonulás résztvevői elutasítják azt a javaslatot, amely megtiltaná a rendőrségnek, hogy a nyomozás lezárásakor nyilvánosságra hozzák a bizonyítékokat.

A bírálatok szerint ezzel a törvénnyel azt akarják megakadályozni, hogy a többi között hatalommal való visszaéléssel is gyanúsított Benjámin Netanjahu miniszterelnökről készült anyag megjelenhessen.

 

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Tel-AvivBenjamin NetanjahuIzraeltüntetés

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