Ellenpert indít a kormány a hazánkat ért jogtalan büntetéssel szemben + videó

Megosztás itt:

Az utolsó utáni jogi lehetőségeket is ki fogjuk használni arra, hogy ezt az egészen vérlázító bírósági ítéletet, annak ezt a 200 millió eurós büntetésben testet öltő következményeit csökkentsük, megszüntessük

– hangsúlyozta Deutsch Tamás.

Egyenesen vérlázító, hogy hazánkat csak azért büntetik, mert megakarja védeni magát, polgárait, nemzeti identitását, de inkább a büntetés, mint hogy el kelljen viselni a tömeges migráció problémáit – mondta a fideszes EP-képviselő a Bayer Showban. A politikus kiemelte: valójában Brüsszel tartozik hazánknak, amiért megvédi Európát.

Mivel hazánk a második felszólítás után sem fizette ki a példátlan bírságot, Brüsszelben úgy határoztak, levonják azt az összeget a nekünk járó uniós forrásokból. Mindezt úgy, hogy az Európai Unió szerződései és a jogi keretrendszer egyértelműen tiltja két teljesen különböző ügy politikai célzatú összemosását.

Ám a magyar kormány ezt nem hagyja szó nélkül – erről már Juhász Hajnalka beszélt a Napi Aktuálisban. Az KDNP EP-képviselője kiemelte, Magyarország ellenpert indít, amelyben a határvédelemre elköltött 800 milliárd forint megtérítését akarja elérni. Ez a brüsszeli bírság tízszerese, így a bírságbeszámítása után még az unió tartozna nekünk.

A pert egy olyan jogi csapat viszi majd, amelyet Trócsányi László, EP-képviselő vezet.

A jogi ellentámadás egy indokolt lépés, de ez az egész valójában egy politikai-ideológiai vita – erről már a Századvég vezető elemzője beszélt. Palócz André hozzátette: Egyre több európai ország áll Magyarország mellé, ez pedig akár az ügy sikerét is előmozdíthatja.

Nagyon nehéz most megítélni, hogy mi lesz a vége ennek a szembenállásnak, mert közben az tűnik ki, hogy tagállami szinten azért jó pár szereplő most már, mondjuk úgy, hogy kimondva, kimondatlanul, de tulajdonképpen elismeri, hogy Magyarországnak igaza volt. Sőt azt látni, hogy Németországban szigorításokat vezetnek be, Hollandiában is sokat szigorítottak, a svédek is egyre nyíltabban beszélnek a hibákról a migrációs politikában. Tehát ahogy telik az idő egyre több ország az, aki ha nem is nyíltan, elnézést kérve mondja azt, hogy Magyarország helyes úton jár, de tulajdonképpen azt az utat próbálja követni, amit hazánk 2015-óta folyamatosan képvisel – hangsúlyozta a Századvég elemzője.