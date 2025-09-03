Ellehetetlenítheti Donald Trump vámjait az amerikai legfelsőbb bíróság + videó

Megosztás itt:

Törvénytelennek nyilvánította az amerikai fellebbviteli bíróság Donald Trump április óta bevezetett vámjainak a többségét. A testület tagjai 7-4 arányban úgy határoztak, hogy egyes közterhek túllépték az elnök hatáskörét.

A fellebbviteli bíróság döntése a kölcsönös vámokra, valamint a februárban Kínára, Kanadára és Mexikóra kivetett tarifákra vonatkozik.

Donald Trump: ,,Több billió dollárt vettek el tőlünk . És mellesleg, ezek az országok megállapodásokat írtak alá. Azt mondták, hogy mindannyian boldogok, mindenki boldog. De mégis őrült per indult. Az ügy egy nagyon liberális bíróság elé került, és a liberális bíróság 11-fője döntött, 7-4-re, és a legliberálisabbak közül az egyik a mi javunkra szavazott, mert ők hazafiak. Azt hiszem, hatalmas elismerése illeti azt a bírót. Most a Legfelsőbb Bíróság elé kerül az ügy. Gyorsított döntést fogunk kérni.,,