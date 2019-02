Elkezdték kiüríteni Európa legnagyobb migránstáborát

TARLÓS ISTVÁN: A HÕSÖK TERÉN ALAKÍTJÁK KI A 2020-AS LABDARÚGÓ EURÓPA-BAJNOKSÁG BUDAPESTI SZURKOLÓI ZÓNÁJÁT NEMZETI SPORT. TARLÓS ISTVÁN: MEGSZÛNHET A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT MAGYAR NEMZET. FÕPOLGÁRMESTERI HIVATAL: FOLYTATÓDIK A BUDAPESTI KÖZVILÁGÍTÁS KORSZERÛSÍTÉSE. GULYÁS GERGELY: ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK VASÁRNAPI ÉVÉRTÉKELÕ BESZÉDÉBEN ISMERTETI A CSALÁDVÉDELMI AKCIÓTERVET. ORBÁN VIKTOR A TÖBBI KÖZT AZ ÁLLAMI INFRASTRUKTÚRA-BERUHÁZÁSOKRÓL ÉS A FALUSI CSOK FELTURBÓZÁSÁRÓL BESZÉL ÉVÉRTÉKELÕJÉN FIGYELÕ. NÉZÕPONT: AZ EMBEREK TÖBB MINT 80 SZÁZALÉKA TÁMOGATJA A KORMÁNY CSALÁDPOLITIKAI DÖNTÉSEIT. VARGA MIHÁLY: A PARKOLÓAUTOMATÁKAT IS BEKÖTHETIK A NAV-HOZ MAGYAR NEMZET. AGRÁRMINISZTÉRIUM: TÖBB MINT 1300 MILLIÁRD FORINTRÓL SZÜLETETT EDDIG DÖNTÉS A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAMBAN. NAGY ISTVÁN: A MAGYAR MANGALICATERMÉKEK MEGHÓDÍTOTTÁK A VILÁGPIACOT. PALKOVICS LÁSZLÓ: FEJLESZTJÜK A DEBRECENI MÛSZAKI KÉPZÉST - JELENTETTE BE AZ INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTER PÉNTEKEN A DEBRECENI EGYETEMEN. JÖVÕRE MÁR KÖTELEZÕ LESZ A NYELVVIZSGA A FELSÕOKTATÁSI FELVÉTELIHEZ MAGYAR NEMZET. ÖTEZER ÚJ ÉPÍTÕIPARI CÉGET ALAPÍTOTTAK TAVALY NÉPSZAVA. FKF: JÖVÕ SZERDÁN INDUL A LOMTALANÍTÁS BUDAPESTEN. BUDAPEST ÉS WASHINGTON CSALÁDPOLITIKAI EGYÜTTMÛKÖDÉSRE KÉSZÜL MONDTA NOVÁK KATALIN WASHINGTONBAN. MINDEN NAGY DÖNTÉSSEL MEG KELL VÁRNI AZ EP-VÁLASZTÁST - MONDTA ORBÁN VIKTOR A V4-EK ÉS NÉMETORSZÁG POZSONYI KORMÁNYFÕI TALÁLKOZÓJÁN. KÖZÖS PROGRAMOT INDÍTANAK A V4-EK NÉMETORSZÁGGAL A MIGRÁCIÓ MEGFÉKEZÉSÉRE MAROKKÓBAN JELENTETTE BE A SZLOVÁK KORMÁNYFÕ. IZLAND, LIECHTENSTEIN ÉS NORVÉGIA MEGEGYEZÉSRE JUTOTT NAGY-BRITANNIÁVAL A MEGÁLLAPODÁS NÉLKÜLI BREXIT ESETÉRÕL. OROSZORSZÁG NEM KÜLD MEGFIGYELÕKET AZ UKRÁN ELNÖKVÁLASZTÁSRA. MACEDÓNIÁBAN ÁPRILIS 21-ÉN TARTJÁK AZ ELNÖKVÁLASZTÁST. TÖBB TÍZEZREN TÜNTETTEK RÓMÁBAN GAZDASÁGI NÖVEKEDÉST KÖVETELVE AZ OLASZ KORMÁNYTÓL. MEGKEZDTÉK A GENOVAI HÍD ÚJJÁÉPÍTÉSÉT, A MUNKÁLATOKAT VÁRHATÓAN JÖVÕ ÉV ELEJÉN FEJEZIK BE. GLOBÁLIS BEFEKTETÕI FELMÉRÉS: EGYRE TÖBBEN TARTANAK A VILÁGGAZDASÁGI NÖVEKEDÉS MEREDEK LASSULÁSÁTÓL. VISSZAEMELTE A BEFEKTETÉSI KATEGÓRIÁBA OROSZORSZÁGOT A MOODY'S. EU-JELENTÉS: TÖBB SZÁZ OROSZ ÉS KÍNAI HÍRSZERZÕ ÜGYNÖK VAN BRÜSSZELBEN DIE WELT. JUAN GUAIDÓ KÉSZ LENNE ENGEDÉLYEZNI EGY AMERIKAI KATONAI BEAVATKOZÁST. A TERVEK SZERINT AZ AMERIKAI HADSEREG ÁPRILIS VÉGIG KIVONUL SZÍRIÁBÓL THE WALL STREET JOURNAL. DONALD TRUMP: HANOIBAN LESZ A CSÚCSTALÁLKOZÓ KIM DZSONG UN ÉSZAK-KOREAI VEZETÕVEL. TÛZ ÜTÖTT KI A RIÓI FLAMENGO FUTBALLKLUB EDZÕKÖZPONTJÁBAN, LEGKEVESEBB TÍZEN ÉLETÜKET VESZTETTÉK. HÁROM AUTÓ ÜTKÖZÖTT BUDAPEST I. KERÜLETÉBEN, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. ORFK: FÉL KILOGRAMM KOKAINT TALÁLT A RENDÕRSÉG EGY BUDAPESTI IRODÁBAN. OKF: SZÉN-MONOXID-MÉRGEZÉSBEN MEGHALT EGY EMBER SZÉKESFEHÉRVÁRON. FÕVÁROSI FÕÜGYÉSZSÉG: HALÁLT OKOZÓ TESTI SÉRTÉS MIATT EMELTEK VÁDAT EGY FÉRFI ELLEN. NÉGY KÁBÍTÓSZER-ÜLTETVÉNYT SZÁMOLT FEL A RENDÕRSÉG CSONGRÁD MEGYÉBEN POLICE.HU. BALESET TÖRTÉNT A 32-ES FÕÚT SZOLNOKI SZAKASZÁN AZ ABONYI ÚTON PÉNTEKEN, EGY EMBER MEGHALT, FORGALOMKORLÁTOZÁSRA KELL SZÁMÍTANI. LETÉRT AZ ÚTRÓL ÉS FÁNAK CSAPÓDOTT EGY AUTÓ IZSÁK ÉS SZABADSZÁLLÁS KÖZÖTT, A SOFÕR ÉLETÉT VESZTETTE.