Elkezdődtek az előrehozott parlamenti választások Hollandiában + videó

Megosztás itt:

Hollandia választ. Ma reggel 7 órakor nyitottak a szavazóhelyiségek és egészen este 9 óráig. A nagy kérdés tehát az, hogy a szabadság párt tud-e ilyen pártokat maga köré gyűjteni. Merthogy a nagyobb pártok jelenleg nem szándékoznak, illetve elzárkóznak attól, hogy egy kormánykoalícióban legyenek a szabadság párttal. A kormánykoalíciós tárgyalások még akár heteik, hónapokig is eltarthatnak a mai választásokat követően.