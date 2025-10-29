Keresés

Külföld

Elkezdődtek az előrehozott parlamenti választások Hollandiában + videó

2025. október 29., szerda 15:00 | HírTV

Kormányalakítása azonban még közel sem biztos, hiszen bár a legutóbbi választást ő nyerte, nem ő került a holland kormányfői székbe.

  Elkezdődtek az előrehozott parlamenti választások Hollandiában + videó

Hollandia választ. Ma reggel 7 órakor nyitottak a szavazóhelyiségek és egészen este 9 óráig. A nagy kérdés tehát az, hogy a szabadság párt tud-e ilyen pártokat maga köré gyűjteni. Merthogy a nagyobb pártok jelenleg nem szándékoznak, illetve elzárkóznak attól, hogy egy kormánykoalícióban legyenek a szabadság párttal. A kormánykoalíciós tárgyalások még akár heteik, hónapokig is eltarthatnak a mai választásokat követően.

