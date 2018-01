Elkezdődött a velencei karnevál

5-6 EZER BÛNÖZÕ KAPHATOTT MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT HAMIS UKRÁN PAPÍROKKAL - DERÍTETTE KI A CÉLPONT. MOLNÁR ZSOLT JELEZTE: AZ ÜGYBEN ÖSSZEHÍVJA JÖVÕ CSÜTÖRTÖKRE A NEMZETBIZTONSÁGI BIZOTTSÁG ÜLÉSÉT. AZ ÜGY MIATT FELJELENTÉST FONTOLGAT A JOBBIK, SZERINTÜK A HONOSÍTÁS A KORMÁNY VÁLASZTÁSI ÉRDEKEIT SZOLGÁLHATJA. FELMÉRÉS: A MEGKÉRDEZETTEK KÉTHARMADA SZERINT SOROS GYÖRGYNEK VAN PÁRTJA, AMI RÉSZT IS VESZ A VÁLASZTÁSON - POLICY AGENDA. AZ LMP BENYÚJTJA AZ ORSZÁGGYÛLÉSNEK A FÜGGETLEN DIÁKPARLAMENT 12 PONTJÁT. OKTATÁSI MINIMUMOT HOZOTT LÉTRE 8 ELLENZÉKI PÁRTTAL KÖZÖSEN A TANÍTANÉK MOZGALOM. SZINTE SZÓRÓL SZÓRA AZONOS PÁLYÁZATOKKAL NYERTEK AZ ADÓHIVATAL ELNÖKÉHEZ TARTOZÓ TELEPÜLÉSEK EGY UNIÓS PÁLYÁZATON - MAGYAR NEMZET. TÍZMILLIÓKÉRT DOLGOZIK AZ AGRÁRTÁRCA FELÜGYELTE HORTOBÁGYI NEMZETI PARKNAK AZ AGRÁR-ÁLLAMTITKÁR FÉRJÉNEK CÉGE - INDEX. AZ ÁSZ-VIZSGÁLATOKBAN ÉRINTETT EGYIK ÁLLAMI BANKBAN DOLGOZIK AZ ÁSZ ELNÖKÉNEK FELESÉGE - ÁTLÁTSZÓ. NEM ADNAK MINDIG NYUGTÁT A MINISZTERI BIZTOS FEKETEMUNKÁN KAPOTT ZÖLDSÉGESÉNÉL - 24.HU. CSAK SZIJJÁRTÓ PÉTER CIMBORÁJÁTÓL RENDELHET NYOMTATVÁNYT A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM, JÓVAL DRÁGÁBBAN, MINT KORÁBBAN - SZABAD PÉCS. MÉG A FIDESZES SZAVAZÓK LEGALÁBB NEGYEDE IS ORBÁN VIKTOR STRÓMANJÁNAK TARTJA MÉSZÁROS LÕRINCET EGY FELMÉRÉS SZERINT. LEVÁLTOTTÁK A SIKKASZTÓ FIDESZES POLGÁRMESTERT A HAJDÚ-BIHARI ÁLMOSDON, A FÜGGETLEN TÓTH SÁNDOR NYERTE AZ IDÕKÖZI VÁLASZTÁST. AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGÁHOZ FORDUL 14 CIVIL SZERVEZET AZ ÕKET MEGBÉLYEGZÕ TÖRVÉNY MIATT. VÁMOS CSABA: LEGKEVESEBB 20%-OS BÉRFEJLESZTÉSRE VAN SZÜKSÉG A KÉMÉNYSEPRÉS ÉS VALAMENNYI KÖZSZOLGÁLTATÁS ESETÉBEN. RIZ LEVENTE: JÖVÕRE LEHET ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY A 2-ES METRÓ ÉS GÖDÖLLÕI HÉV ÖSSZEKÖTÉSÉRE. MSZP: A HÉTEN ELKEZDÕDHET AZ ALÁÍRÁSGYÛJTÉS A 3-AS METRÓ AKADÁLYMENTESÍTÉSÉRÕL. MIND A HAT JELÖLÉSÉT DÍJRA VÁLTOTTA BRUNO MARS A 60. GRAMMY-DÍJAK ÁTADÁSÁN NEW YORKBAN. KORRUPCIÓ MIATT NYOMOZNAK EGY ROMÁN POLITIKUS ELLEN, AKIT MÚLT HÉTEN NEVEZTEK KI AZ UNIÓS FORRÁSOKAT ELOSZTÓ MINISZTÉRIUM ÉLÉRE. MEGSZAVAZZA AZ RMDSZ A VIORICA DANCILA VEZETTE ÚJ ROMÁN KORMÁNY BEIKTATÁSÁT. BREXIT - HUSZONHETEK: A TERVEZETT ÁTMENETI IDÕSZAKOT 2020. DECEMBER 31-ÉN KELLENE LEZÁRNI. ÕRIZETBE VETTÉK PUTYIN LEGNAGYOBB POLITIKAI ELLENFELÉT ÉS 6 TÁRSÁT OROSZORSZÁGBAN. HÉTFÕN VÁDEMELÉS NÉLKÜL MÁR SZABADON IS ENGEDTÉK ALEKSZEJ NAVALNIJ OROSZ ELLENZÉKI VEZETÕT A HATÓSÁGOK. A TÖRÖK ELNÖK ELLEN TÜNTETTEK EURÓPA-SZERTE, AMIÉRT A TÖRÖK HADSEREG OFFENZÍVÁT FOLYTAT A KURDOK ELLEN SZÍRIÁBAN. TETÕZIK A SZAJNA PÁRIZSNÁL, DE SZAKÉRTÕK SZERINT A VÍZSZINT NEM ÉRI EL AZ EDDIGI REKORDMAGASSÁGOT JELENTÕ HAT MÉTERT. NÉMET KUTATÓK EMBEREKEN IS TESZTELTÉK A DIESELFÜSTBEN LÉVÕ GÁZOK HATÁSÁT - ÍRTA A SÜDDEUTSCHE ZEITUNG. MEGTORLÓ KERESKEDELMI LÉPÉSEKET HELYEZETT KILÁTÁSBA AZ EU-VAL SZEMBEN DONALD TRUMP EGY BRIT TÉVÉINTERJÚBAN. BÍRÁLTA IZRAEL AZT A LENGYEL TÖRVÉNYJAVASLATOT, AMI TILTANÁ, HOGY AZ ORSZÁG TERÜLETÉN LÉVÕ NÁCI HALÁLTÁBOROKAT LENGYEL TÁBORNAK NEVEZZÉK. LÖVÖLDÖZÉS VOLT EGY PENNSYLVANIAI AUTÓMOSÓNÁL, 5 EMBER MEGHALT, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. JÁRÓKELÕKRE LÕTT EGY FÉRFI ATLANTÁBAN, 6 EMBER MEGSÉRÜLT, AZ ÁMOKFUTÓVAL A RENDÕRÖK VÉGEZTEK. FEGYVERES TÁMADÁS ÉRT EGY KATONAI AKADÉMIÁT AZ AFGÁN FÕVÁROS, KABUL EGYIK NYUGATI NEGYEDÉBEN. A TÁMADÁSBAN ÖT KATONA MEGHALT, TÍZ MEGSEBESÜLT, AZ ISZLÁM ÁLLAM VÁLLALTA A FELELÕSSÉGET. ÓRIÁSI FENYEGETÉST JELENT A KORALLZÁTONYOKRA A TÖMEGTURIZMUS THAIFÖLDÖN. 4 ÉV FEGYHÁZRA ÍTÉLT A DEBRECENI TÖRVÉNYSZÉK EGY, A RENDÕRÖK ELÕL TEREPJÁRÓVAL MENEKÜLÕ FÉRFIT. MOTOROS ÜTKÖZÖTT AUTÓVAL BUDAPESTEN A XIII. KERÜLETBEN, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. ELTÉVEDT KIRÁNDULÓKAT MENTETTEK KI A RENDÕRÖK A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI CSERÉPFALU MELLETTI ERDÕBÕL. HÁROM AUTÓ ÜTKÖZÖTT A 33-AS FÕÚTON POROSZLÓ KÖZELÉBEN, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. ÉLETMÛDÍJAT KAPOTT GAZDAG GYULA DOKUMENTUMFILM-RENDEZÕ A NEGYEDIK BUDAPESTI NEMZETKÖZI DOKUMENTUMFILM FESZTIVÁLON.