Elkezdődött a keresztény templomok mecsetté nyilvánítása Olaszországban + videó
2025. november 21., péntek 20:00
| Hír TV
A héten egy Milánó közeli város, Bergamo egyik templomát ítélték oda a muszlimoknak. Most pedig a toszkánai Livornóban lévő templomból szeretnének mecsetet kialakítani. A Matteo Salvini vezette Liga képviselői szerint ez már a muszlimizál-ódás jele.
A Giorgia Meloni miniszterelnök vezette országban a migránsok száma igen magas, mintegy 1,5 millió. Az olaszországi migráns populációról, számos statisztikai adattal kiegészítve, átfogó körképet készített az ottani szakszervezet.