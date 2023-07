Elkészült az Európai kábítószer-jelentés 2023

Megosztás itt:

A jelentés a 27 uniós tagállamot, Norvégiát és Törökországot mutatja be

Az Európai kábítószer-jelentés 2023 a tiltott kábítószer-használatra, a kapcsolódó ártalmakra és a kábítószer-kínálatra összpontosít, és átfogó nemzeti adatokat tartalmaz a témákról és a legfontosabb ártalomcsökkentő beavatkozásokról. A jelentés az EU 27 tagállama, a tagjelölt Norvégia és Törökország által az EMCDDA-nak az éves jelentéstételi folyamat során szolgáltatott információkon alapul. Az Európai kábítószer-jelentés 2023 célja, hogy áttekintést és összefoglalót adjon az európai kábítószerhelyzetről 2022 végéig. Minden összesítés és csoportosítás a 2022-ben rendelkezésre álló adatok alapján az Európai Unió és az EMCDDA jelentési gyakorlatában részt vevő országok összetétele tekintetében.

Továbbra is magas minden kábítószer elérhetősége Európában

A jelentés a rendelkezésre álló legfrissebb adatokra támaszkodva áttekintést nyújt az Európát érintő jelenlegi helyzetről és a felmerülő kábítószer-problémákról a 2022 végéig tartó évre összpontosítva. Az elemzés rávilágít néhány olyan fejleményre, amelyek fontos következményekkel járhatnak az európai kábítószer-politika és a kábítószerrel foglalkozó szakemberek számára.

Az Európai Unióban általánosan használt tiltott kábítószerekkel kapcsolatban rendelkezésre álló, kínálattal kapcsolatos adatok elemzése azt mutatja, hogy a kábítószerek elérhetősége továbbra is magas minden anyagtípus esetében. A kannabisz (3) továbbra is messze a leggyakrabban fogyasztott tiltott kábítószer Európában. A kannabisz után a kokain (4) a második leggyakrabban használt kábítószer, bár az egyes országok között jelentős különbségek vannak az elterjedtségi szintek és a fogyasztási szokások között. Az amfetamin, a metamfetamin és újabban a szintetikus katinonok (5) mind az európai drogpiacon kapható szintetikus központi idegrendszeri stimulánsok. Az MDMA az amfetaminokkal (6) kémiailag rokon szintetikus drog, de hatása némileg eltérő. Európában az MDMA-használat általában az éjszakai élet és a szórakozóhelyek keretében történő, epizodikus fogyasztási mintákhoz tartozik. A heroin (7) továbbra is a leggyakrabban használt tiltott opioid, amely felelős az illegális kábítószer-fogyasztásnak tulajdonított egészségügyi terhek nagy részéért is.

Folyamatosan új kémiai vegyületeket fedeznek fel és használnak

Az európai opioidprobléma azonban az elmúlt évtizedben olyan módon fokozódott, amely fontos következményekkel jár a területen jelentkező problémákra. Az új pszichoaktív anyagok piacát az jellemzi, hogy nagyszámú anyag jelent meg és minden évben rendszeresen új vegyületeket fedeznek fel. Az illegális kábítószerpiacokon kapható legismertebb anyagok mellett számos más hallucinogén, altató, disszociatív vagy depresszív tulajdonsággal rendelkező anyagot is használnak Európában: ezek közé tartozik az LSD, a hallucinogén gombák, a ketamin, a GHB és a dinitrogén-oxid.

A fertőzések lehetősége is jelentős

A kábítószer okozta halálesetek azok, amelyek közvetlenül a kábítószer-használatnak tulajdoníthatók. Annak ellenére, hogy az elmúlt évtizedben Európában folyamatosan csökkent az intravénás kábítószer-használat, amely még mindig aránytalanul sok egészségkárosodásért felelős. Az intravénás kábítószer-használatot végző személyek ki vannak téve a fertőzések kockázatának a kábítószer-használati eszközök megosztása és „cserélgetése” miatt.

Az opioidhasználók alkotják a legnagyobb csoportot, akik speciális kábítószer-kezelésben részesülnek, főként opioid agonista kezelés formájában.

Az Európai kábítószer-jelentés 2023 pontosan bemutatja, hogy a vizsgált 27 uniós tagállamban, valamint Norvégiában és Törökországban a tiltott szerek elérhetősége továbbra is magas, a probléma forrása Európában folyamatos jelen van és az egészségügyi kockázatok tízmilliókat súlytanak. Bízunk benne, hogy a jelentés alapos megismerése és tanulmányozása során az uniós és a nemzetállami vezetők még inkább felismerik a társadalmat érintő veszélyeket és az adatok ismerete cselekvésre ösztönzi őket…

A publikációt Ozsváth Kálmán, a Drogkutató Intézet drogpolitikai igazgatója készítette

Borítókép: Shutterstock