Elkeseredett helyiek gyászolják Parajd turizmusát a világhírű bánya elvesztésével

Egyértelmű, hogy meg kell találni és meg kell büntetni a felelősöket a parajdi sóbánya ügyében – jelentette ki Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke a Kossuth Rádiónak adott interjújában.

„Korábban is voltak apró befolyások, amelyeket kozmetikázott a Salrom. Azt gondolom, hogy a megoldás – amiről kora tavasszal beszéltek, és ehhez el is készült a terv – a Korond-pataknak az elterelése” – nyilatkozta Kelemen Hunor. Hozzátette: „hogy mióta tudják ezt a problémát és hogy miért nem csinálták meg a munkát, nem tudom, nem látom ebben a pillanatban” – mondta, de úgy véli, valószínűleg korábban is el lehetett volna végezni a munkálatokat.

Már márciusban megszületett a kivitelezési szerződés a patak elterelésére, és el is akarták kezdeni a munkát, azonban az esőzések miatt ez nem valósult meg. „Hogyha mulasztás van, akkor az biztos, hogy két helyen van: az Országos Sóipari Társaságnál, a Salromnál, valamint a Román Vízügynél, hisz a patakmedernek a szabályozása az ő feladata” – mondta. Hangsúlyozta: a felelősöket meg kell találni és meg kell büntetni. Kelemen kiemelte: azon kell dolgozni, hogy hogyan lehet megmenteni a munkahelyeket, és hogyan lehet visszaadni az emberek reményét, hogy van jövője Parajdnak.

A vizet ki kell pumpálni a sóbányából, és csak ezután lehet geofizikai és statikai mérésekkel megállapítani, hogy mi állítható helyre, illetve honnan lehet folytatni a munkát. A román és a magyar kormány próbál segíteni, hogy megmentsék a parajdi sóbányát, és segítsék a katasztrófa következményei által sújtott helyieket. Kelemen szerint azonban legalább 3-4 hónap, amíg ki lehet annyira üríteni a vizet a bányából, hogy a méréseket el lehessen kezdeni. Az első lépést fél éves távlatban kell megtervezni – tette hozzá.

