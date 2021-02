Elképzelhető, hogy még 2022-ben is maszkot kell viselniük az amerikaiaknak

A parlament hétfőn dönt a veszélyhelyzet meghosszabbításáról. Varga Judit indítványában a veszélyhelyzetben alkotott rendeletek hatályának meghosszabbítására tesz javaslatot. Az igazságügyi miniszter hangsúlyozta: a kabinet alapvető célja a magyar emberek életének és egészségének megvédése, valamint a gazdasági károk mérséklése és a munkahelyek megőrzése. Gyurcsány Ferenc a főnök, Jakab Péter csak kisinas a baloldalon - jelentette ki a Fidesz frakcióvezetője a Bayer showban. Kocsis Máté szerint az ellenzéki forgatókönyv eddig egyértelműen a DK elnökének tervei szerint alakul, a baloldal azért támadja a járvány elleni védekezést, mert ettől remél politikai hasznot. A Gyurcsány-lista pártjai oltásellenesek, most ismét bizonyították, hogy a hatalom megszerzése érdekében mindenre képesek - közölte a Fidesz a Demokratikus Koalíció frakcióvezető-helyettesének nyilatkozatára reagálva. 2912 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 403 023-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 47 többségében idős, krónikus beteg, így az áldozatok száma 14 299-re főre emelkedett. A koronavírus-járvány harmadik hullámának felszálló szakaszában járunk - nyilatkozta Müller Cecília a közmédiának. Az a legbiztonságosabb és leghatékonyabb vakcina, amit már megkaptunk, ezért alapvetően nem kell különbséget tenni az oltóanyagok között - mondta Merkely Béla a közmédiának. Már több mint 220 ezren töltötték ki az újraindításról szóló konzultációs online kérdőívet - mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Dömötör Csaba hangsúlyozta: az egész országot foglalkoztatja, hogy az oltási program előrehaladtával milyen ütemben és hogyan lehet újraindítani az országot, a gazdaságot és általában az életet. Az emberi erőforrások minisztere szerint meghatározó hetek állnak előttünk a koronavírus-járvány alakulása szempontjából Kásler Miklós hangsúlyozta: Portugália, Csehország és Szlovákia már rendkívül nehéz helyzetbe került a járvány harmadik hulláma, illetve a különböző vírusmutációk miatt. Kásler Miklós szerint a legfontosabb, hogy mindenki őrizze meg fegyelmezettségét és bízzon a tudósok, szakemberek döntéseiben a vakcinák kérdésében. „A gazdasági és politikai érdekből történő hangulatkeltéssel szemben éljünk az oltások lehetőségével”. Az immunrendszer erősítését célzó figyelemfelhívó kampányt indít a Magyar Vöröskereszt és a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége - mondta a szövetség főtitkára. Az otthonteremtési kedvezményeknek köszönhetően aktív ingatlan- és hitelpiacra számít a Duna House egész évben. Az idén utoljára kénytelen az adóhatóság hathatós segítsége nélkül elkészíteni áfabevallását az a 70 ezer vállalkozás, amely csütörtökig teljesítheti éves áfabevallási kötelezettségét - közölte Tállai András. Ezeket a cégeket jövőre már az adóhatóság segíti az egyik legbonyolultabb adózási kötelezettség teljesítésében azzal, hogy megküldi nekik a bevallás kiajánlott tervezetét - mondta a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára. Hatezer milliárd forint áll a kormány rendelkezésére arra, hogy Magyarországot még erősebbé tegye és hazánk 2030-ra Európa öt legélhetőbb és legversenyképesebb országa közé kerüljön - mondta Schanda Tamás államtitkár. A világon több mint 111 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma csaknem 2,5 millió, a gyógyultaké 62,6 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Mintegy 4,5 ezer, az előző napokhoz képest csaknem kétezerrel kevesebb új koronavírusos beteget jegyeztek Ukrajnában, viszont ismét nagyon sokan kerültek kórházba, és a járvány kezdete óta igazolt fertőzöttek száma mostanra meghaladta az 1,3 milliót. Ötpontos akciótervet dolgozott ki a húsvétig terjedő időszakra az osztrák egészségügyi tárca, hogy elkerüljék a rohamléptekkel terjedő vírusmutációk robbanásszerű elburjánzását. Az utóbbi napok lassuló ütemű javulása után a hét végén az új típusú koronavírus terjedésének több mutatója romlott Németországban. A brit kormány célkitűzése az, hogy július végére a teljes felnőtt lakosság megkapja a koronavírus elleni oltást - közölte Boris Johnson miniszterelnök. Ismeretlenek megrongálták a Lengyelország szent vértanúiról elnevezett częstochowai templomnál álló Szűz Mária-szobrot. A Szűzanya mindkét kezét letörték és a talapzathoz dobták. Három ember meghalt, miután tűzharc tört ki egy külvárosi fegyverboltban az Egyesült Államok déli részén, New Orleansban - közölte a helyi rendőrfőnök. Elképzelhető, hogy az amerikaiaknak még 2022-ben is maszkot kell viselniük, még akkor is, ha a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozásokat enyhíti majd az Egyesült Államok - mondta Anthony Fauci a CNN hírtelevíziónak. Ismeretlen eredetű olajfolt szennyezte be Izrael teljes földközi-tengeri partvonalát - jelentette a helyi média. Hat indiai államban megugrott a koronavírussal fertőzöttek száma, a helyi egészségügyi hatóságokat felkérték, hogy folyamatosan figyeljék a vírusmutációk terjedését - jelentette be az indiai egészségügyi minisztérium. Fegyveresek nyitottak tüzet a nemzetközileg elismert líbiai egységkormány belügyminiszterének autós konvojára Tripoliban - közölte az al-Marszad nevű helyi hírportál. Aknára futott a nigeri választási bizottság egy járműve, az elnökválasztás második fordulójának napján a nyugati Tillabéri régióban, a robbanásban heten életüket vesztették és hárman megsérültek - közölte a helyi kormányzó. Lezuhant a nigériai főváros, Abuja közelében az afrikai ország légierejének King Air 350 típusú kisrepülőgépe, a fedélzetén tartózkodó hét ember életét vesztette - közölte a nigériai légierő. Az ukrán fél fogadóképtelensége miatt hat órát kell várakozniuk az autósoknak Záhonynál - közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon. Szabadon engedte a Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája azt a budapesti orvost és társát, akik a gyanú szerint koronavírusos betegségben szenvedőknek szánt gyógyszerekkel kereskedtek. A Fővárosi Nyomozó Ügyészség fellebbezést jelentett be. Március 1-jén éjfélig rendezniük kell az első díjrészletet azoknak a gépjármű-tulajdonosoknak, akik január 1-jével új kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást kötöttek. Serie A: Parma – Udinese 2:2 Serie A: AC Milan-Internazionale 0:3 Labdarúgó NB I.: Budafoki MTE - Puskás Akadémia 0:3 Premier League: West Ham United-Tottenham Hotspur 2:1 Bundesliga: FC Augsburg-Bayer Leverkusen 1:1 La Liga: FC Barcelona-Cádiz 1:1 A szerb Novak Djokovic nyerte meg a férfi egyes küzdelmeit a melbourne-i ausztrál nyílt teniszbajnokságon, a döntőben az orosz Danyiil Medvegyevet győzte le.