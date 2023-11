Elképesztő: TGV-vonat orrában rejtőztek el a migránsok + videó

Megosztás itt:

Az illegális bevándorlók egy TGV-vonat (Train à Grande Vitesse, nagysebességű vonat) orrában próbáltak meg elbújni, annak érdekében, hogy észrevétlenül és illegálisan tudják átlépni az olasz–francia határt.

Ezek a vonatok akár 250 km/óra sebességgel is képesek haladni, ez pedig kifejezetten veszélyessé teszi az illegális bevándorlók tervét.

A videó ITT tekinthető meg.

Franciaországban amúgy is hatalmas gond az illegális bevándorlás, amit most már a franciák a saját bőrükön is tapasztalnak. Nem véletlen, hogy egy friss közvéleménykutatás eredményei szerint már kétharmaduk sokallja az Európán kívülről az országba érkező bevándorlók számát.

Borítókép: Nagysebességű vonat (Forrás: Wikipedia)