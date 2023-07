Megosztás itt:

Nem csak pisztolyokat, hanem katonai fegyvereket is találtak. Például AR-15-ös és AK-47-es gépkarabélyokat és számos gránátot is. De elkoboztak nagy mennyiségű drogot és ékszereket is. A hatóságok a sajtótájékoztatót követően egy hatalmas halomba rakták a lefoglalt fegyvereket és lőszert majd az egészet elégették.