Elképesztő! A hivatásos spanyol rettegők szerint, minden férfi potenciális erőszaktevő

A nő az „En boca de todos” című televíziós műsorban tett szélsőséges nyilatkozatát arra alapozta, hogy a szexuális erőszaktevők többsége férfi. Kijelentése heves vitát váltott ki a közösségi oldalakon és a spanyol médiában is, megosztva a társadalmat és a politikai élet képviselőit is – számolt be róla a Magyar Nemzet .

