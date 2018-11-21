2018. november 21.,
szerda, Olivér napja

Eljárás indulhat a túlzott hiány miatt Olaszország ellen

MTI

2018. november 21., szerda 18:20

Az Európai Bizottság fegyelmi eljárást helyezett kilátásba Olaszország ellen.
Költségvetési harc Rómában

Hír TVKöltségvetési harc Rómában

A Bizottság szerdán úgy határozott, hogy túlzott hiány esetén követendő eljárást indít az országgal szemben. Az indoklás szerint az olasz kormány 2019-es költségvetési terve nem felel meg se az Európai Tanács korábbi javaslatának, se az Európai Unió államadóssággal kapcsolatos általános elvárásainak.

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