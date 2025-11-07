Elítélték az ál Madeleine McCann-t

Megosztás itt:

A 23 éves Julia Wandeltet februárban vették őrizetbe a nyugat-angliai Bristol repülőterén, ahová Wroclawból érkezett.

Ugyancsak őrizetbe vettek egy 60 éves walesi nőt, aki Wandeltet várta a repülőtéren, és mindketten azóta is vizsgálati fogságban voltak.

A pénteken befejeződött büntetőperben a fiatal lengyel nőt azzal vádolták, hogy "stresszt és riadalmat keltő módon", több mint két éven át folyamatosan zaklatta Madeleine szüleit.

A vele együtt őrizetbe vett, Karen Spragg nevű idősebb nőt bűnrészesség vádjával állították bíróság elé, de őt végül minden vádpont alól felmentették.

A közép-angliai Leicester városának koronabírósága ugyanakkor pénteki végzésében bűnösnek mondta ki Julia Wandeltet a terhére rótt zaklatás vádjában, és fél év szabadságvesztésre ítélte, de a büntetést a vizsgálati fogság beszámításával letöltöttnek nyilvánította, így a lengyel nőnek nem kell börtönbe vonulnia.

Az ítélet ugyanakkor eltiltja Wandeltet és Spragget is attól, hogy újból kapcsolatba lépjenek a McCann családdal.

Julia Wandelt 2023 februárjában vált ismertté, miután a közösségi médiában terjeszteni kezdte, hogy ő Madeleine McCann. Többször is megjelent az eltűnt kislány szüleinek házánál, próbált szóba elegyedni velük és Madeleine immár felnőtt testvéreivel, telefonon is rendszeresen hívogatta a családot - előfordult, hogy egy napon belül hatvanszor is -, mígnem a szülők rendőrségi feljelentést tettek.

Wandeltet ezután vették őrizetbe, amikor idén év elején ismét Angliába utazott.

Őrizetbe vétele után a brit hatóságok DNS-vizsgálatnak vetették alá, amely bizonyította, hogy

nincs rokoni kapcsolat közte és a McCann család között.

A lengyel nő azonban a tárgyaláson ennek ellenére "legalább 50 százalék esélyűnek" mondta, hogy ő Madeleine McCann.

Madeleine McCann a dél-portugáliai Praia da Luz főleg britek látogatta, Ocean Club nevű üdülőközpontjából tűnt el nyomtalanul 2007 májusában, néhány nappal negyedik születésnapja előtt. A gyermek - két kisebb testvérével együtt - a család földszinti szállodai szobájában aludt, miközben szülei az üdülő szabadtéri éttermében, baráti társasággal vacsoráztak.

A szülők bizonyos időközönként felváltva benéztek a szobába, ám amikor Madeleine édesanyja késő este ellenőrizte a gyermekeket, a kislány már nem volt az ágyában.

Az ügyet szinte példátlan nemzetközi figyelem kíséri,

különösen azóta, hogy a portugál rendőrség 2007 őszén az orvos szülőket, Gerry és Kate McCannt nyilvánította gyanúsítottá. A nyomozóhatóságok azt feltételezték, hogy a szülők csak megrendezték a gyermekrablást, így próbálva elkendőzni felelősségüket Madeleine halálában, amelyet baleset - például véletlenül túladagolt altatószer - okozhatott.

Kate McCann később azt mondta: a portugál rendőrség rövidebb börtönbüntetést kilátásba helyező vádalku-ajánlattal próbálta őt rávenni a beismerő vallomásra.

A gyanúsítást a portugál ügyészség egy évvel később érdemi bizonyítékok hiányában feloldotta.

Madeleine McCannt, aki az idén lenne 22 éves, eltűnése óta Marokkótól Belgiumon, Svédországon, Kanadán és Dubajon át Ausztráliáig a világ szinte minden pontján látni vélték, de eddig sehol nem akadtak a nyomára.

A német vádhatóságok ugyanakkor 2020-ban bejelentették, hogy véleményük szerint Madeleine McCann valószínűleg már nem él, és meggyilkolásával a német állampolgárságú Christian Brücknert gyanúsítják.

Brückner hét évet töltött börtönben, miután megerőszakolt egy idős amerikai nőt ugyanabban a portugáliai üdülőkörzetben, ahonnan Madeleine McCann eltűnt. Azt azonban folyamatosan tagadja, hogy köze lett volna Madeleine eltűnéséhez, és ebben az ügyben eddig nem is emeltek vádat ellene.

