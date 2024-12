Elítélték a feleségével bestális kegyetlenségeket elkövető francia férfit és több tucat vádlott-társát

Megosztás itt:

Dominique Pelicot, az ügy fővádlottja csaknem egy évtizeden keresztül rendszeresen elkábította, megerőszakolta, valamint több tucat, interneten toborzott férfival megerőszakoltatta a feleségét, és a bűncselekményeket filmre vette. A férfi az eljárás során beismerte a bűncselekmények elkövetését.

A több mint három hónapig tartó perben Pelicot-n kívül még további ötven, 26 és 74 év közötti vádlott ellen ugyanazért a bűncselekményért, azaz Gisele Pelicot sérelmére elkövetett súlyos nemi erőszak miatt indult eljárás, és a bíróság valamennyiüket bűnösnek találta.

Túlnyomó részüket - 47 vádlottat - bűnösnek mondtak ki nemi erőszak vádjában, két férfit nemi erőszak kísérletének vádjában, és további kettőt szexuális bántalmazás vádjában is.

A vádlott-társak esetében az ötfős bírói testület az ügyészség által korábban javasolt, 4 és 18 év közötti börtönbüntetéseknél általában valamivel rövidebb szabadságvesztéseket szabott ki.

Dominique Pelicot ügyvédje az ítélethirdetés után közölte: védence megfontolja, hogy fellebbezzen-e a bíróság döntése ellen. Az elítélteknek tíz napjuk van meghozni ezt a döntést.

A vádlottak között volt tűzoltó, kórházi ápoló, újságíró, börtönigazgató, biztonsági őr, bolti eladó, katona és teherautó-vezető is. Sok családapa is volt köztük, többen párkapcsolatban éltek a bűncselekmények elkövetése idején, és többségük a Pelicot házaspár otthonának 50 kilométeres körzetében lakott.

Sok vádlott tagadta a vádakat, és azt állította, azt hitték, a pár közös megállapodásán alapuló szexuális játékról volt szó. Azzal is próbáltak érvelni, nem számíthat nemi erőszaknak az, ami a nő férjének egyértelmű jóváhagyásával történt.

Dominique Pelicot ugyanakkor a bíróság előtt egyértelműen kijelentette, hogy a bűncselekményekben részt vevő férfiak pontosan tudták, mit tesznek.

"Erőszaktevő vagyok, ahogy az összes többi vádlott is ebben a tárgyalóteremben"

- mondta a fővádlott.

A szintén 72 éves Gisele Pelicot, aki mintegy kétszáz alkalommal lett nemi erőszak áldozata 2011 és 2020 között, maga nem akarta, hogy a pert zárt ajtók mögött folytassák le, mégpedig azért, hogy "végre a másik fél szégyellje magát".

"Úgy döntöttem, nem fogom szégyellni magam, én nem tettem semmit rosszat. Ők azok, akiknek szégyellniük kell magukat" - jelentette ki októberben, amikor azt is hangsúlyozta, döntése nem a bátorságról szól, hanem inkább arról az elszántságról, hogy változtasson a dolgokon. "Ez nemcsak az én harcom, hanem mindenkié, aki nemi erőszak áldozata" - fogalmazott.

Ragaszkodott hozzá, hogy az ellene elkövetett bűncselekmény-sorozatról készült felvételeket bemutassák az eljárás során, arra hivatkozva, hogy reméli, az ő kiállása erőt és bátorságot adhat más nőknek is, hogy ne hallgassanak az őket érő bántalmazásokról. Gisele Pelicot-t minden nap hatalmas tapssal fogadta a per közönsége a bíróság előtt, míg a vádlottak arcukat eltakarva, kapucniban, a közönség huhogása közepette mentek be a tárgyalóterembe.

Utolsó megszólalásakor a perben Gisele Pelicot azt mondta: "szeretné, ha a macsó, patriarchális, a nemi erőszakot elbagatellizáló társadalom megváltozna". A sértett szerint ez

a per a gyávaság elleni per, s úgy vélte, hogy mind az 51 vádlott egyformán bűnös.

A sorozatos megerőszakolásokra azután derült fény, hogy Dominique Pelicot-t 2020-ban egy áruházban rajtakapták, amint egy nő szoknyája alá tette a mobiltelefonját. A rendőrség ezt követően házkutatást tartott a férfi otthonában, és a lefoglalt számítógépen több mint 20 ezer fényképet és videót találtak a felesége sorozatos megerőszakolásáról. A rendőrség szerint összesen 72 férfi járt a házaspár házában, ahol megerőszakolták az erős nyugtatók miatt öntudatlan Gisele Pelicot-t, de a nyomozás során nem tudtak mindenkit azonosítani.