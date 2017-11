Elismerte a zaklatást Louis CK

Louis CK közleményt adott ki, amelyben megbánta tetteit, és bocsánatot kért áldozataitól. Az Emmy-díjas komikust öt nő vádolta meg azzal, hogy önkielégített előttük. A sztár először pletykának nevezte a hírt, amelynek nyomán több szereplését is lemondták, és a botrány miatt nem mutatják be új filmjét sem.

Miután Harvey Weinstein amerikai filmproducer több évtizedre visszanyúló szexuális zaklatási botrányba keveredett, többen, köztük hollywoodi színészek – például Angelina Jolie és Gwyneth Paltrow – is arról számoltak be, hogy őket is zaklatta a producer. Voltak, akik szexuális erőszakkal is megvádolták Weinsteint, egyikük Rose McGowan színész.

Az Oscar-díjakról döntő amerikai filmakadémia, valamint a Brit Filmakadémia is kizárta soraiból a producert, és Franciaországban kezdeményezték, hogy fosszák meg Weinsteint a civileknek adható legmagasabb hazai kitüntetéstől, a Becsületrendtől. A The Weinstein Co. bejelentette, hogy tárgyalásokat kezdett a cég egészének vagy egy jelentős részének az eladásáról, az Amerikai Producerek Céhe (PGA) pedig közölte, hogy elindította Harvey Weinstein kizárását.

A Weinstein-ügy óta többen is a nyilvánosság elé álltak, és közölték, hogy ők is zaklatás áldozatai voltak. Mások mellett James Toback rendezőt, valamint Kevin Spacey-t és Dustin Hoffmant is az a vád érte, hogy szexuálisan zaklatták kollégáikat.