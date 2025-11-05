Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 05. Szerda Imre napja
Jelenleg a TV-ben:

Paláver

Következik:

Híradó 17:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Elismerés a Vatikánból: a pápa igazolta a keresztényüldözés elleni magyar politikát

2025. november 05., szerda 15:25 | MTI

Vannak pillanatok, amikor a magyar politika globális szinten is erkölcsi és morális elismerést kap. Azbej Tristan államtitkár bejelentése, miszerint XIV. Leó pápa áldását adta a Hungary Helps Programra, pontosan ilyen. Ez a hír messze túlmutat a diplomácián: ez a józan észre épülő, cselekvő segítségnyújtás politikájának igazolása, szemben a brüsszeli migrációpárti ideológiával.

  • Elismerés a Vatikánból: a pápa igazolta a keresztényüldözés elleni magyar politikát

A politika világát gyakran a hideg érdekek és a hangos viták uralják. Ritka az a pillanat, amikor egy nemzet politikája a legmagasabb szintű erkölcsi elismerésben részesül. Azbej Tristan államtitkár bejelentése, miszerint XIV. Leó pápa áldását adta a Hungary Helps Programra, pontosan egy ilyen, kiemelt jelentőségű pillanat.

Ez a gesztus messze túlmutat egy udvariassági audiencián. Ez a magyar szuverenista és humanitárius politika csendes, de annál erősebb igazolása.

A tettek politikája: nem beszélünk, hanem cselekszünk

A pápai elismerés nem a szavaknak, hanem a tényeknek szólt. Azbej Tristan konkrét eredményekről számolhatott be a Szentatyának, 63 megmentett libanoni templomról, üldözött pakisztáni keresztényeknek nyújtott segítségről.

Ez a józan észre épülő magyar modell lényege: a segítséget oda kell vinni, ahol a baj van, ahelyett, hogy a problémát importálnánk Európába. A Hungary Helps program azt bizonyítja, hogy a keresztény szolidaritás nem üres jelszó, hanem aktív cselekvés, amely közösségeket ment meg a szülőföldjükön. A pápa áldása ennek a cselekvő segítségnyújtásnak szólt.

Az erkölcsi iránytű: éles kontraszt brüsszellel

Ez a vatikáni elismerés azért is kiemelkedően fontos, mert kíméletlen tükröt tart a brüsszeli elit és a globális fősodor elé.

Miközben Magyarország templomokat épít Libanonban, addig a brüsszeli politika a migrációs paktumot erőlteti, amely a probléma importálását jelenti Európába.

Miközben a magyar kormány az üldözött keresztényekért emel szót, addig a globalista média és a hazai baloldal (Telex, 444, Tisza Párt) mélyen hallgat erről a jelenségről. Sőt, gyakran ők azok, akik a keresztény értékeket támadják Európán belül (LMBTQ-propaganda, a magyar gyermekvédelmi törvény elleni hadjárat).

A pápa áldása tehát egy morális iránytű: megmutatja, melyik politika áll valójában az univerzális emberi értékek és a segítségnyújtás, és melyik a romboló ideológiák oldalán.

Erő a jövőhöz: az elismert különutasság

Orbán Viktor római útja (találkozó a pápával és Giorgia Melonival) egy olyan időszakban történik, amikor a nemzeti-konzervatív erők egyre nagyobb nyomás alatt állnak a háborús lobbi részéről. A pápai áldás hatalmas megerősítés és erkölcsi muníció a magyar kormány számára.

Azt üzeni: a magyar út, amely a józan észre, a nemzeti érdekre és a cselekvő keresztény szolidaritásra épül, nem elszigetelt különcködés, hanem egy morálisan megalapozott, globálisan is elismert álláspont. Ahogy Azbej Tristan fogalmazott, ez „nagyon nagy megerősítés és büszkeség mindannyiunk számára”. Ez az elismerés erőt ad a jövőbeli küzdelmekhez, hogy továbbra is a béke és a józan ész hangját képviseljük egy egyre hangosabb, háborúpárti Európában.

Forrás: MTI

További híreink

Így néz ki belülről egy elhagyatott kastély — az urbex fotós képei bejárták az internetet

Reagált Orbán Viktor az ukrán elnök vádjaira: „Magyarország semmivel nem tartozik Ukrajnának” + videó

Kiderült Vilmos herceg kinek az oldalán áll András herceg ügye kapcsán

Ki ez a magyar támadó, aki szórja a BL-gólokat?

Elfeledett magyar szavak kvíz - vajon te tudod, melyik mit jelent?

Hatra nőtt a szentmártonkátai vonatbaleset áldozatainak száma, már pontosan tudni, kik ők

Aljas vádra hivatkozva feljelentették Dobrev Klárát

Ettől a trükktől lesz mennyei az édesburgonya – és csak pár perc az egész!

Moszkva lángokban – Neptun rakétákkal támadta az orosz energetikai létesítményeket az ukrán hadsereg + videó

További híreink

Moszkva lángokban – Neptun rakétákkal támadta az orosz energetikai létesítményeket az ukrán hadsereg + videó

Szoboszlai, a csapatember

Nőtt a szentmártonkátai vonatbaleset halálos áldozatainak a száma

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
„Eljött a nap” – nem akármilyen bejelentésre készül Ábrahám Róbert
2
Nőtt a szentmártonkátai vonatbaleset halálos áldozatainak a száma
3
Megsérült a magyar válogatott kapusa
4
Sorompót kikerülve a halálba – sokkoló részletek derültek ki a szentmártonkátai tragédiáról
5
Muszlim hívő gázolt gyalogosokat a tömegbe hajtva Franciaországban + videó
6
Alkalmatlansági teszt élőben – Magyar Péter botránya az ATV-ben + videó
7
A leleplező chat: így hazudott Magyar Péter az „orosz hekkerekről” is és az adatbotrányról
8
Magyarország semmivel nem tartozik Ukrajnának, Ukrajna nem lesz az EU tagja – itt a magyar válasz Zelenszkij támadására + videó
9
Szoboszlai, a csapatember
10
Elő a pezsgőkkel! A Závecz szerint már majdnem kész a 148 százalékos Tisza-győzelem

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!