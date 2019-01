Elindult a Hold felszínén a kínai holdszondával feljuttatott holdjáró

2019. JANUÁR 5., SZOMBAT KARÁCSONY GERGELY ZUGLÓI POLGÁRMESTER BEJELENTETTE, HOGY ELINDUL A FÕPOLGÁRMESTERI POSZTÉRT ÉS AZ ELÕVÁLASZTÁSON IS RÉSZT VESZ. NEM HITELESÍTETTE AZ NVB A TÚLMUNKÁRÓL ÉS A MUNKAIDÕKERETRÕL SZÓLÓ NÉPSZAVAZÁSI KEZDEMÉNYEZÉSEKET. KÖZÖSEN DEMONSTRÁLTAK AZ ELLENZÉKI PÁRTOK A TÚLÓRATÖRVÉNY ELLEN GÖDÖLLÕN, PÉNTEKEN. PÉCSEN ÉS SZOMBATHELYEN IS TÜNTETTEK A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉNEK MÓDOSÍTÁSA ELLEN ELLENZÉKI PÁRTOK ÉS CIVIL SZERVEZETEK PÉNTEKEN. AZ ELLENZÉKI PÁRTOK MÉG DECEMBER 30-ÁN EGYEZTETTEK A JÖVÕBEN TARTANDÓ KORMÁNYELLENES TÜNTETÉSEKRÕL ORIGO. KÖZÖSEN TETTEK FOGADALMAT AZ ORSZÁGHÁZ LÉPCSÕJÉN A KORMÁNNYAL SZEMBENI ELLENÁLLÁSRÓL A JOBBIK, AZ MSZP, A DK, AZ LMP, A PÁRBESZÉD, VALAMINT A MOMENTUM POLITIKUSAI PÉNTEKEN. A FIDESZ SZERINT A SZOCIALISTÁK EGYRE NYÍLTABBAN SOROS ÉS A BEVÁNDORLÁSPÁRTIAK ÉRDEKEIT KÉPVISELIK ÉS SAJÁT HAZÁJUKAT TÁMADJÁK MEG. PÁRBESZÉD: A KULTURÁLIS TAO ELTÖRLÉSE VESZÉLYBE SODORJA A FÜGGETLEN SZÍNHÁZAK MÛKÖDÉSÉT. RÉTVÁRI BENCE: ÉVES SZINTEN 42 EZER FORINTTAL EMELKEDNEK A NYUGDÍJAK. A LEGALACSONYABBAK KÖZÖTT VANNAK A MAGYARORSZÁGI LAKOSSÁGI ENERGIAÁRAK 29 EURÓPAI ORSZÁG VISZONYLATÁBAN VILÁGGAZDASÁG. 10-10 FORINTTAL CSÖKKENT A 95-ÖS BENZIN ÉS A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI ÁRA. BUDAPESTRE ÉRKEZIK SZOMBATON EGY, A FEJÜKNÉL ÖSSZENÕTT BANGLADESI SZIÁMI IKERPÁR, SZÉTVÁLASZTÁSUKAT EGY MAGYAR ORVOSCSOPORT VÁLLALTA. FELTÉTELEZETT EBOLÁS MEGBETEGEDÉSSEL KERÜLT EGY PÁCIENS SVÉDORSZÁGBAN AZ UPPSALAI EGYETEMI KLINIKA ELKÜLÖNÍTÕJÉBE. A VIZSGÁLATOK KIMUTATTÁK, HOGY NEM EBOLÁS MEGBETEGEDÉSRÕL VAN SZÓ. HACKERTÁMADÁS ÉRT TÖBB SZÁZ NÉMET POLITIKUST, MÛVÉSZT ÉS ÚJSÁGÍRÓT, AZ ELKÖVETÕK KÖZZÉTETTÉK AZ ELTULAJDONÍTOTT ADATOKAT. KATONAI SZINTÛ, DRÓNOK ELLENI VÉDELMI ESZKÖZÖKET RENDELT A LONDONI GATWICK REPÜLÕTÉR. HALÁLRA KÉSELTEK EGY EMBERT A GUILDFORDBÓL A LONDONI WATERLOO PÁLYAUDVARRA TARTÓ VONATJÁRATON PÉNTEKEN BBC. FRONTEX: ÖTÉVES MÉLYPONTRA CSÖKKENT TAVALY AZ ILLEGÁLISAN EURÓPÁBA ÉRKEZÕK SZÁMA, MINTEGY 150 EZER EMBERT REGISZTRÁLTAK A HATÁROKON. EMMANUEL MACRON FRANCIA ELNÖK KÉSZ A LAKOSSÁG KÖVETELÉSEINEK MEGFELELÕ ÁTALAKÍTÁSOKRA KÖZÖLTE A FRANCIA KORMÁNYSZÓVIVÕ. DONALD TRUMP ELNÖK TERMÉKENYNEK, NANCY PELOSI HÁZELNÖK VITÁKKAL TERHELTNEK NEVEZTE TÁRGYALÁSUKAT A KORMÁNYZATI LEÁLLÁSRÓL ÉS A HATÁRFALRÓL. OROSZ KÜLÜGY: BRIT ÁLLAMPOLGÁRSÁGGAL IS RENDELKEZIK A MOSZKVÁBAN KÉMKEDÉSSEL MEGVÁDOLT, AMERIKAI PAUL WHELAN. BRIT KÜLÜGYMINISZTER: MOSZKVA NE HASZNÁLJA "DIPLOMÁCIAI JÁTSZMÁKRA" A KÉMKEDÉSSEL VÁDOLT BRIT-AMERIKAI ÁLLAMPOLGÁR ÜGYÉT. LEZÁRULT A MENTÉS A GÁZROBBANÁS MIATT ÖSSZEOMLOTT MAGNYITOGORSZKI LAKÓHÁZNÁL, A ROMOK ALÓL 39 EMBER, KÖZTÜK HAT GYEREK HOLTTESTÉT EMELTÉK KI. GÖRÖGORSZÁGBAN ÁRAMKIMARADÁSOKAT ÉS KÖZLEKEDÉSI FENNAKADÁSOKAT OKOZOTT A HÓVAL ÉS ÓRÁNKÉNTI 100 KM/H-ÁS SZÉLLÖKÉSEKKEL ÉRKEZÕ HIDEGFRONT PÉNTEKEN. AZ ENSZ EMBERI JOGI FÕBIZTOSSÁGA FÜGGETLEN ÉS NEMZETKÖZI VIZSGÁLATOT KÉR A HASOGDZSI-ÜGYBEN. MINTEGY 46 EMBER HALT MEG ETNIKAI ÖSSZETÛZÉSEK KÖVETKEZTÉBEN A HÉTEN BURKINA FASO KÖZÉPSÕ RÉSZÉBEN. A KÍNAI ÁLLAMI MÉDIA SZERINT KÍNA KIPRÓBÁLTA LEGERÕSEBB NEM NUKLEÁRIS BOMBÁJÁT. A BUSZSOFÕR ORVOSA AZ ELSÕ GYANÚSÍTOTT A VERONAI BUSZBALESET ÜGYÉBEN. KÉT AUTÓ ÜTKÖZÖTT A 6-OS FÕÚTON, SZIGETVÁRNÁL, EGY EMBER ÉLETÉT VESZTETTE. AZ M1-ES AUTÓPÁLYÁN, HEGYESHALOM FELÉ, JELENTÕS, TÖBB KM-ES TORLÓDÁS ALAKULT KI. TÖBB AUTÓ ÜTKÖZÖTT AZ M5-ÖS AUTÓPÁLYÁN BUDAPEST FELÉ, ÓCSA TÉRSÉGÉBEN. NAV: TÖBB MINT 22 MILLIÓ FORINT ÉRTÉKÛ CIGARETTÁT FOGLALT LE A NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL EGY UKRÁN FÉRFITÓL ZÁHONYBAN. HALÁLRA GÁZOLT EGY KISTEHERAUTÓ EGY KERÉKPÁROST ÓCSÁNÁL, AZ M0-ÁS FELÉ VEZETÕ ÚTON.