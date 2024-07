Elindult a HírTV csapata Tusványosra, egész héten közvetíteni fognak + videó

Elindult a HÍR TV csapata is a harmincharmadik Tusványosra. Műsorvezetőkkel, szerkesztőkel és teljes technikai arzenállal készül a csatorna a Harmincharmadik Bálványosi Szabadegyetemre. A Hír TV igyekszik majd átadni a jobboldal legnagyobb fesztiváljának hangulatát. Emellett természetesen a legfontosabb politikai témák is terítékre kerülnek a következő napokban.

Your browser does not support the video tag.