Elhunyt John Prescott volt brit miniszterelnök-helyettes

Politikai pályafutását kissé nyers humor és szenvedély jellemezte. Ma is gyakran felidézett epizód az az incidens, amikor a 2001-es választási kampány során egy walesi kampánygyűlésen valaki tojással dobta meg, és Prescott - aki fiatalabb korában amatőr ökölvívó is volt - egy jól célzott jobbegyenest helyezett el támadója állkapcsán, mindezt élő televíziós közvetítésben.

Még az ellenzéki időkben szenvedélyes kampányt folytatott Margaret Thatcher és John Major konzervatív kormányainak átfogó vasútprivatizációs programja ellen, és komoly nézeteltérései voltak saját pártján belül is, amikor a Munkáspárt kormányra kerülve - az üzletbarát New Labour-ideológiának megfelelően - nem volt hajlandó a vasúthálózat újbóli államosítására.

A munkáscsaládból származó Prescott ugyanakkor egykori tengerészként és szakszervezeti aktivistaként a megújított, üzletbarát politikát folytató Munkáspárt - félhivatalos nevén a New Labour - kulcsfigurájaként is a párt régivágású "népies" szárnyának szószólója volt.

