Elhunyt James Earl Jones, Darth Vader eredeti hangja + videó

1968-ban a The Great White Hope című színdarabban nyújtott alakításáért Tony-díjat kapott, majd 1970-ben, a darab Jefferson utolsó menete című filmes adaptációjáért Golden Globe-díjjal is jutalmazták játékát.

Pályafutása alatt számos elismerésben részesült, több Emmy- és Tony-díjat vehetett át, Grammy-díja is volt és tiszteletbeli Oscar-díjjal is kitüntette az amerikai filmakadémia.

A hollywoodi sztár a Disney filmstúdió 1994-ben készült Az oroszlánkirály című filmjében Mufasát szólaltatta meg, de sok hangoskönyvön dolgozott és a CNN bejelentkezése, az "This is CNN" (Ez a CNN) is az ő hangján vált ismertté.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.