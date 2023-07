Elhunyt gyerekek miatt betilthatja a kábítószereket a washingtoni Bellingham

Megosztás itt:

Miután egy öt éves kislány és két tinédzser is fentanil túladagolásban meghalt a Washington állambeli Bellinghamben, a városi tanácsa a közelmúltban döntött arról, hogy betiltják a kábítószer-fogyasztást, és megszavazták, hogy a nyílt drogfogyasztás letartóztatható bűncselekménynek minősüljön - írja cikkében a Drogkutató Intézet.

A vizsgálat során az öt éves kisgyermek szervezetében halálos mennyiségű fentanilt találtak a nyomozók. A lakásban tartott házkutatás során a rendőrség fentanilt, metamfetamint és metadont, valamint kábítószer-kiegészítőket talált, amelyekhez az öt éves kislány és nyolc éves testvére könnyedén hozzáférhetett.

Bellingham vezetésének döntése két évvel azután született, hogy Washington állam legfelsőbb bírósága dekriminalizálta a kemény drogokat. A bíróság még 2021-ben hozott döntése megsemmisítette azt a törvényt, amely az egyszerű kábítószer-birtoklást bűncselekménynek minősítette. Az állami törvényhozók a döntésre a kábítószer dekriminalizációjáról szóló törvénnyel reagáltak.

A túladagolások szintje rendkívül megugrott és mindennapossá vált az Észak-amerikai városban. Volt, hogy egy holttest fél napon keresztül egy közterületi padon maradt. Ugyancsak megtörtént eset: egy parkolóban a járdaszegélyen órákon keresztül holtan ült egy férfi; a halálát, mint utóbb kiderült, szintén fentanil túladagolás okozta. A városi tűzoltóság 2023 első negyedévében naponta átlagosan több mint két túladagoláshoz is kivonultak; ez az arány közel kétszerese a tavalyinak

Még 2018-ban a helyi média azzal büszkélkedett, hogy Bellingham Washington állam „leghippibb városa”, azóta azonban jelentősen megemelkedett a kábítószer-fogyasztásból és túladagolásból származó halálos áldozatok száma. A Whatcom megyei orvosszakértői hivatal szerint Bellinghamben a túladagolás okozta halálesetek száma a 2018-as 11-ről 2022-re 89-re ugrott. A 2023-as év eddigi fentanil-túladagolás halálesetek száma június 6-án a hivatalos orvosszakértői adatok szerint 35 volt, de ez a bejelentett adat szinte biztosan alacsonyabb a valós számoknál, ami arra utal, hogy 2023-ban még több lesz a halálos túladagolások száma, mint 2022-ben volt.

A szakemberek egyöntetű álláspontja szerint a fentanil különösen sok áldozatok szed a gyermekek körében. Az Egyesült Államok országos statisztikái is súlyos képet mutatnak: 2019 és 2020 között a túladagolás okozta halálozás a hatodik-hetedik helyről a harmadik, vezető halálozási ok lett az 1-19 évesek között. A 10-19 évesek körében bekövetkezett kábítószer okozta halálesetek 84%-a pedig fentanil miatt következett be úgy, hogy ezen fiatalok 65%-ának nem volt soha ismert opioid használata.

A publikációt Ozsváth Kálmán, a Drogkutató Intézet drogpolitikai igazgatója készítette.

Fotó: Getty Images