Elhunyt Donald Trump öccse

24 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4877-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma változatlanul 607 fő, 3606-an pedig már meggyógyultak. Szükség van arra, hogy a koronavírus-járvány miatt a tavasszal leálló gazdaság újból magasabb fokozatba kapcsoljon, ehhez pedig meg kell erősíteni a magyar tulajdonú vállalkozásokat - jelentette ki Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. Kormányváltás helyett pitiánerkedés zajlik az ellenzék sorai közt - erről írt közleményében a Jobbik korábbi elnöke. Sneider Tamás szerint sok olyan, korábban jobbikos politikus van a választókörzetekben, akik kimagasló eredményt értek el a 2018-as választáson, így ők lehetnének a legesélyesebbek a kormánypártok jelöltjeivel szemben. Megígérte a Momentum elnökének Gyurcsány Ferenc, hogy nem pályázik majd kormányzati szerepre. Fekete-Győr András a Blikknek azt nyilatkozta: a DK első emberének fogadalma számukra fontos kitétel. A baloldal hatalomért és pozícióért mindenre hajlandó - így reagált a tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkár Gyurcsány Ferenc ígéretére. Az ellenzék becsapta a választókat az októberi választáson - mondta a Fidesz pártigazgatója a Magyar Nemzetnek adott interjújában. Kubatov Gábor arról is beszélt: a Jobbik és az MSZP elnöke közötti háttéralku eredménye lehet, hogy az ellenzéki pártok tagságát leépítik. Letépte a Fradi zászlóját a Momentum politikusa a ferencvárosi városházáról. Takács László tettét azzal indokolta, hogy tegnap éjjel a Fradi-szurkolók leszedték az önkormányzat épületéről a Pride zászlóját, és elégették. Nem akar előrehozott választást Göd LMP-s alpolgármestere. A település Momentumos vezetője pénteken azt mondta: beterjeszti a képviselőtestület feloszlatását. Eladná Pécs balliberális vezetése a város szinte egyetlen jól működő és nyereséges cégét a távhő szolgáltató PÉTÁV kft-t. –értesült a Pécs Aktuál. Tizenhét fővárosi kórház felújítására adna összesen hatvan milliárd forintot a kormány – írja a Portfólió a Magyar Közlönyre hivatkozva. A beruházásokat részben uniós forrásokból valósítanák meg. Mintegy nyolcszáz település egyházközössége több mint 12 milliárd forint értékben nyert forrást egyházi közösségi terek fejlesztésére a Magyar falu programban tavaly és idén - hangsúlyozta a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Orbán Viktor miniszterelnök levélben köszöntötte Csung Szje Kjun dél-koreai miniszterelnököt a Koreai Köztársaság Felszabadulásának Napja alkalmából - közölte az MTI-vel Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár. Moszkva szükség esetén szavatolja Fehéroroszország biztonságát - jelentette ki a fehérorosz elnök azután, hogy telefonon egyeztetett orosz hivatali partnerével, Vlagyimir Putyinnal. Vlagyimir Putyin orosz elnök és fehérorosz hivatali partnere, Aljakszandr Lukasenka kifejezték meggyőződésüket, hogy hamarosan megoldást találnak minden problémára, amely az elmúlt időszakban felmerült Fehéroroszországban - közölte a Kreml. Fehéroroszországnak van alkotmányos, megválasztott kormánya, nem szorul rá, hogy külföldi kormányok vagy közvetítők oldják meg az országban kialakult helyzetet - jelentette ki a fehérorosz elnök. A rendőrség különleges alakulatainak védelme alá helyezték Minszkben a fehérorosz állami rádió és televízió székházát, amelynek lázongó dolgozóival előzőleg a helyszínen találkozott a parlament felsőházának elnöke és az államfő sajtószóvivője. Már 21,4 millió ember fertőződött meg világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 770 112, a gyógyultaké pedig 13,4 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Ukrajnában a harmadik egymást követő napon döntötte meg az új betegek száma a korábbi rekordot, meghaladva az 1800-at, a koronavírus-járvány kezdete óta azonosított fertőzöttek száma pedig velük együtt már csaknem elérte a 90 ezret. Négy és fél hónapos csúcson volt szombaton Ausztriában az újonnan regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma; közülük nagyjából minden harmadik külföldi nyaralásból tért haza - közölte az osztrák egészségügyi minisztérium. Romániában az előző napokhoz képest csökkent, de továbbra is meghaladja az 1300-at az egy nap alatt újonnan diagnosztizált koronavírus-fertőzöttek száma. Horvátországban két nap rekordmértékű napi fertőzöttség után csökkent az új koronavírussal fertőzöttek száma, ami még így is magas. Megkezdték Oroszországban a SARS-CoV-2 koronavírus elleni orosz védőoltás gyártását - jelentette be az Interfax orosz hírügynökség. A török elnök szerint országa nem fog meghátrálni az Európai Unió által kilátásba helyezett szankciók ellenére sem, és folytatja a földgáz utáni kutatást a Földközi-tenger keleti medencéjében. Súlyos hibának nevezte Haszan Róháni iráni elnök az Egyesült Arab Emírségeknek Izraellel kötött békemegállapodását. Franciaország közölte, arra kérte az afgán hatóságokat, hogy ne engedjék szabadon azokat a tálib foglyokat, akiket francia állampolgárok meggyilkolásáért ítéltek el. Újabb három férfi letartóztatását indítványozta az ügyészség az érdi tömegverekedés miatt - közölte a Pest Megyei Főügyészség. Felhasadt gázvezeték robbant fel Pásztó közelében, a lakott területtől mintegy két kilométerre; a balesetben nem sérült meg senki - közölte a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Leállították, majd le is fújták a Miskolc-ralit, az országos bajnokság második fordulóját, miután a második gyorsasági szakaszon halálos baleset történt. Labdarúgó NB I: Paks-Újpest 1:2; Zalaegerszeg-MOL Fehérvár FC 3:3 A pontversenyben élen álló Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma-1-es Spanyol Nagydíj időmérő edzését Barcelonában.