Elhatárolódik Emmanuel Macron és Jens Stoltenberg kijelentéseitől az olasz politika + videó

Az olasz kormányfő is óvatosságra intett. Giorgia Meloni egy TV interjúban azt mondta, nem is érti, hogy Jens Stoltenberg hogyan mondhat ilyeneket. Szerinte a NATO-nak meg kell őriznie a kiegyensúlyozottságát. Az olasz külügyminiszter Antonio Tajani pedig azt hangsúlyozta, hogy Olaszország nem áll háborúban az Orosz Föderációval. Katonák küldéséhez pedig a parlament jóváhagyása kell, de ezt jelenleg minden párt elutasítja.

