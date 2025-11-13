Elhalasztották a Blue Origin új űrrakétájának indítását

Megosztás itt:

A New Glenn rakéta szerdán délután indult volna útnak Floridából a NASA két Mars-szondájával a fedélzetén. Az időközben megnövekedett naptevékenység miatt azonban öt órával a tervezett start előtt elhalasztották az indítást.

A NASA a napkitörések okozta megnövekedett sugárzástól tartva döntött a halasztás mellett. Az űrhivatal illetékesei közölték, hogy csütörtökön újabb kísérletet tesznek az űrrakéta elindítására.

A januárban bemutatott, 98 méter magas New Glenn rakétának ez lesz a második repülése.

Jeff Bezos 2000-ben alapított Blue Origin űrvállalata egy másik, kisebb rakétatípussal, a New Sheparddel szállít űrturistákat Texasból.

Fotó: Shutterstock