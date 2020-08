Elhagyta hazáját a spanyol király

Már közelít a másfél millióhoz a nemzeti konzultációs kérdőívet kitöltők száma - közölte Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára a Magyar Hírlappal. Rendkívüli alkalmakkor mérettetik meg minden nemzet - hangsúlyozta a kormányszóvivő az augusztus 20.-i nemzeti ünnep előtti sajtótájékoztatón. Szentkirályi Alexandra hozzátette: a koronavírus-járvány során „mi magyarok bebizonyítottuk, hogy bármikor képesek vagyunk összefogni, erőt meríteni mások kitartásából és erőt adni azoknak, akik a leginkább rászorulnak”. 9 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4553 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt egy 77 éves krónikus beteg, így az elhunytak száma 598 főre emelkedett, 3415-en pedig már meggyógyultak. Újabb súlyos hiányosságokat tárt fel a rendkívüli kormányhivatali ellenőrzés a Pesti Úti Idősotthonban. A törvényben előírt 109 helyett csak 60 ápoló-gondozó dolgozott a félezres létszámú intézményben. A baloldal a magyar parlamentet cirkusszá akarja változtatni brüsszeli veresége után, és anarchistaszerű politizálást folytat - mondta Bajkai István a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A Fidesz országgyűlési képviselője hangsúlyozta: a baloldal a jogalkotói munkát nem akarja elvégezni, a kormánypártok viszont a cirkuszban nem kívánnak részt venni. Tartalmi hibák miatt a Közbeszerzési Hatóság visszadobta a Lánchíd felújításáról szóló tendert - írja a Magyar Nemzet. Karácsony Gergelyéket nem is érdeklik a Budapestet érintő napi feladatok - így reagált a fővárosi Fidesz frakcióvezetője arra, hogy tartalmi hibák miatt a Közbeszerzési Hatóság visszadobta a Lánchíd felújításáról szóló tendert. Láng Zsolt szerint, racionális lépés lenne a kormánytól, ha átvenné a híd rekonstrukcióját Karácsonyéktól. Egyelőre legfeljebb tájékozódnak, egyeztetnek vagy leginkább a kormányra mutogatnak azok a budapesti ellenzéki vezetésű önkormányzatok, ahol a legnagyobb mértékű a rövid távú lakáskiadás szerepe - írta a Magyar Nemzet. Szabálytalanságokat talált az Állami Számvevőszék a Lehet Más a Politika 2017-2018-as gazdálkodásában. A június közepi mélypontot követően augusztus első napjaira közel 25 ezerrel csökkent a regisztrált álláskeresők száma Magyarországon - mondta Bodó Sándor, az ITM foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. A bevásárlóközpontokban működő üzletekben még júliusban is elmaradt a bevétel az egy évvel korábbihoz képest. Arra is volt példa, hogy a forgalom ötöde hiányzott a kasszából - írta a Világgazdaság. Jelentősen megnőtt az Európába induló migránsok száma az előző év azonos időszakához képest - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója Magyarország élőben című műsorunkban. Bakondi György közölte: rendkívül kiterjedt munka zajlik a színfalak mögött, amely során azt vizsgálják, hogy kell-e erősíteni a migráció elleni védelmet Magyarországon, illetve, ha igen, akkor mikor és hogyan. A világon 18,2 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 692 679, a gyógyultaké pedig 10,8 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. António Guterres ENSZ-főtitkár figyelmeztetett, hogy nemzedéki katasztrófa alakulhat ki a koronavírus-járvány miatti iskolabezárásokból. Bulgáriában egy nap leforgása alatt 204 ember fertőződött meg koronavírussal, ami 85 százalékos növekedés az előző naphoz képest, és rekordmértékű volt a halálesetek száma is: 16-an haltak bele a vírus okozta Covid-19 betegség szövődményeibe. Olaszországban az elmúlt 24 órában 159 új fertőzöttet diagnosztizáltak. Spanyolországban egy nap alatt 968 új fertőzöttet regisztráltak. Franciaországban 3376 koronavírussal fertőzöttet regisztráltak az elmúlt három nap alatt. Nizzában kültéri maszkviselési kötelezettséget vezettek be a koronavírus-járvány miatt. Belgiumban átlagosan napi 465 fertőzésről számoltak be, ami 78 százalékos növekedést jelent az előző heti adatokhoz képest. Hollandiában az előző héthez képest megkétszereződött az új napi esetszám. 79 koronavírussal fertőzöttet azonosítottak Dániában a Danish Crown húsipari vállalat ringstedti vágóhídján. Az igazolt Covid-19-fertőzések száma 5159-cel 861 423-ra emelkedett az elmúlt egy nap alatt Oroszországban. Őrizetbe vettek 57 migránst Líbiában, amint azok épp átkelni készültek Európába a Földközi-tengeren - adta hírül a nemzetközileg elismert líbiai kormány belügyminisztériuma. Ötezer ausztrál dollárra - bő egymillió forintnyi összegre - emelték a koronavírus-járvány ellen elrendelt karantént megszegők bírságát az ausztráliai Victoria államban. Észak-Korea vizet eresztett az Imdzsin folyóba egy határ menti duzzasztógát zsilipjen át, anélkül, hogy figyelmeztette volna Dél-Koreát. Ezzel Phenjan durván megsértette az erről rendelkező kétoldalú egyezményt. Szakértők közlése szerint egy meghibásodott dízelmotoros jármű okozta a bozóttüzeket Kaliforniában, és emiatt kellett elhagynia nyolcezer embernek az otthonát. Nem a vallási buzgalom miatti túl sok gyertya okozta a tüzet pénteken Managua katedrálisának kápolnájában - ahogy azt Nicaragua alelnöke állította -, hanem valaki gyújtóbombát hajított az épületbe - állítja Managua érseke. Földbe csapódott három városnéző léghajó az Egyesült Államokban, sokan megsérültek, bár nem súlyosan - adta hírül a rendőrség. Csónakkal csempészett Mexikóban a part mentén egy négytagú banda 2,2 tonna kokaint, végül gyalog menekült el a hatóság elől. Közveszélyokozás és rongálás bűntette miatt emeltek vádat egy 25 éves férfi ellen, aki szemétgyűjtő edényeket, autókat, ablakredőnyt, sőt egy pajtát is felgyújtott Zalaegerszegen, illetve Sárváron - tájékoztat a Zala Megyei Főügyészség. Tizennyolc év fegyházat kér kiszabni az ügyészség egy rablóra, akinek elkábított áldozatai közül az egyik meghalt. Az indítvány arra az esetre vonatkozik, ha a vádlott beismeri tettét és lemond a tárgyalásról. BRFK: Rátámadt a segítségére érkező mentőkre egy részeg férfi a XIV. kerületben. Fucsovics Márton nyerte a Nyíregyházán rendezett Marso-Bige Kupa elnevezésű teniszversenyt. Kecskeméten edzőtáborozik a héten az Európa-bajnoki selejtezők folytatására készülő férfi kosárlabda-válogatott.