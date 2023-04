Elhagyta a kórházat Ferenc pápa

Megosztás itt:

A pápa jó kedélyűnek tűnik, csütörtökön már pizzát vacsorázott, a tervek szerint ő is jelen lesz a nagyhéti szertartásokon, amiket a Bíborosi Testület tagjai vezetnek majd. Otthonába érkezve mosolyogva üzente a világnak: még élek - idézte Ferenc pápát a BBC. A szokásos húsvéti Urbi et Orbi áldást viszont már Ferenc pápa adja és felolvassa a húsvéti üzenetét is. A katolikus egyházfő április utolsó hétvégéjén 3 napos látogatásra készül Magyarországra.