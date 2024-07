Elfogtak egy gyanúsítottat a Lvivben meggyilkolt oroszellenes ukrán politikus ügyében

Irina Farionnak az ukrán igazságszolgáltatással is konfliktusai voltak az oroszajkú lakosság elleni kijelentései miatt, a hallgatók tiltakozásának következményeként pedig átmenetileg elvesztette állását az egyetemen, ahol ukrán filológiát tanított. A professzor egyebek mellett kipellengérezte az oroszul beszélő ukrán köztisztviselőket, és élesen bírálta, hogy a fronton sok ukrán katona továbbra is oroszul beszél.

"Elegendő bizonyíték van arra, hogy az őrizetbe vett személy lőtt a bölcsészre" - olvasható a rendőrség Facebook-oldalán. A rendvédelmi hatóság szerint a gyanúsított legalább három lakást bérelt Lvivben, mozgását pedig megfigyelőkamerák segítségével sikerült rekonstruálni. A nyomozás keretében nagyjából 100 hektár erdős területet is átfésültek a biztonsági szervek. A gyilkosság megbízójának kilétét azonban továbbra is homály fedi.

