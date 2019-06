Elfoglalták a románok az úzvölgyi temetőt

A gonoszság csak akkor győzhető le, ha szembeszállunk vele, ha mindenkor megcselekedjük, amit megkövetel a haza - hangsúlyozta Kövér László, az Országgyűlés elnöke. Magyarországon legkésőbb 2030-ra létrejöhet az adatalapú közigazgatás, így az abban keletkező adattömeg a kormányzati döntések előkészítéséhez is hozzájárulhat - közölte Tuzson Bence, a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára. A kormány megvédi a magyar gazdaság eddig elért eredményeit, ez a célja a jövő évi költségvetésnek, és a gazdaságvédelmi akciótervnek - mondta György László államtitkár. A 2020-as év költségvetése a családok támogatásának költségvetése lesz - jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára, Novák Katalin. Kálmán Olga televíziós újságíró a Demokratikus Koalíció támogatásával, független jelöltként elindul a budapesti főpolgármester-választáson. A választópolgárok megsértése az, amit az ellenzéki pártok csinálnak Budapesten – reagált a Fidesz frakcióvezetője arra a hírre, hogy a DK Kálmán Olgát indítja a főpolgármesteri posztért. Kocsis Máté a Hír TV Híradójának elmondta: Gyurcsány Ferenc miután átvette az ellenzék irányítását a parlamentben, felesége pedig az Európai Parlamentben lesz az ellenzék vezére, arra törekszenek, hogy a főváros élén is az ő emberük üljön. Farkas Örs politikai elemző nem tartja az MSZP-t alkalmasnak arra, hogy az önkormányzati választások után még további választásokon is elinduljon. A Figyelő című hetilap szerint kétmilliárdos folyószámlahitelre van szüksége Zuglónak, hogy a kötelezettségeinek eleget tudjon tenni. Diákok és nyugdíjasok menthetik meg a balatoni vendéglátósokat a nyári szezonban: Balatoni vendéglátósok szerint idén nyáron minden munkakörben jellemző munkaerőhiány lesz a turisztikai ágazatban - írja a Magyar Nemzet. A magyar mezőgazdaság egyik húzóágazata a tejtermelés, amelynek értéke tavaly az előző évhez képest 1 százalékkal nőtt - közölte Farkas Sándor, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára. Idén minden táborozó térítésmentesen utazhat vonattal a zánkai Erzsébet-tábori nyaralásra és onnan haza június 16. és augusztus 30. között. Az Oroszországgal megkötött megállapodások nyomán a magyar ipar működtetéséhez és a lakások-házak fűtéséhez szükséges gázmennyiség 2020-ra rendelkezésre áll - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Szentpéterváron. Eddig az ember a természettel küzdött, most saját természetével kell megküzdenie - idézte Áder János köztársasági elnök Gábor Dénes Nobel-díjas magyar fizikus gondolatait a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem csíkszeredai karán tartott előadásában. Eltűntek a kisebbségek anyanyelvhasználatát bővítő rendelkezések az új román közigazgatási törvénykönyv tervezetéből, amelyet sürgősségi rendelettel készül hatályba léptetni a román kormány. Csaknem ezer székelyföldi civil és közszereplő vont élőláncot az úzvölgyi katonatemető elé, hogy megakadályozza az egyházi szertartásnak és koszorúzásnak a megtartását, amelyet Dormánfalva polgármesteri hivatala hirdetett meg a hősök napja alkalmából. A székelyeknek el kellett távolodniuk a kerítés mellől, mert belülről zászlórudakkal bántalmazták őket, ezután ortodox szertartás keretében felszentelték az úzvölgyi katonatemetőben létesített román emlékművet és parcellát. Két tizenéves afganisztáni migráns agyonszúrt egy húszéves, ugyancsak afgán migráns férfit Belgrádban. Németországban országos razziát tartottak gyűlöletkeltő internetes bejegyzések miatt. A németek többsége, 52 százaléka új választás kiírásával oldaná meg a kormányválságot, a keresztény pártok és a szociáldemokraták nagykoalíciójának fennmaradását csak a megkérdezettek 27 százaléka támogatja - derült ki a YouGov felméréséből. Emmanuel Macron francia államfő angolul mondott köszönetet Franciaország felszabadításáért az amerikai veteránoknak, és Becsületrendet adományozta nekik a nyugati szövetségesek normandiai partraszállásának 75. évfordulója alkalmából. Nemzetközi bíróság felállítását javasolta a francia igazságügyi miniszter a külföldi dzsihadisták ügyében. Tizennégy feltételezett dzsihadistával végzett az egyiptomi hadsereg a Sínai-félszigeten - közölte a kairói belügyminisztérium. Az Afrikai Unió azonnali hatállyal felfüggesztette Szudán tagságát addig, amíg nem alakul egy civil átmeneti kormány az országban. Az EU-nak jelentős lépéseket kell tennie annak érdekében, hogy több villamos energiát állítson elő szél- és napenergiából, ugyanis csak ezek révén érheti el a megújuló energiával kapcsolatos céljait - közölte az Európai Unió luxembourgi számvevőszéke. Az oldenburgi tartományi bíróság 85 rendbeli gyilkosság miatt életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte Niels Högel volt ápolót. Megölte a személyzet egyik tagjának kétéves kisfiát egy leopárd a dél-afrikai Kruger Nemzeti Parkban. A fővárosi Rákóczi hídnál megtalálták a múlt szerdai dunai hajóbalesetben életét vesztő egyik ember holttestét - az eddig eltűntként keresett férfi a hajóbaleset 17. dél-koreai áldozata. Zajlik a Hableány kiemelésének előkészítése a Terrorelhárítási Központ koordinálásával – közölte a TEK. A nyomozás adatai szerint a szállodahajó kapitánya a dunai hajóbaleset után adatokat törölt a telefonjáról - közölte a Fővárosi Főügyészség. A szlovák hatóságok jelzése alapján két fegyveres szerb férfit fogtak el a Terrorelhárítási Központ és a rendőrség munkatársai Szegeden. Húsz ember ellen emeltek vádat Nógrádban kábítószer-kereskedelem miatt. Bűnmegelőzési egyesület terjesztett drogot a gyanú szerint Balatonőszödön és Balatonszemesen az elmúlt 6-7 évben, a rendőrség az ügyben négy ember ellen kábítószer-kereskedelem, másokkal szemben fogyasztás miatt indított eljárást. Vádat emeltek tizenhat emberrel szemben, akik 2012-2015 között külföldi lakóhelyű, honosított magyar állampolgárok valótlan lakcímbejelentéseiben vettek részt Csongrád megye két településén. Rendkívüli biztonsági intézkedések mellett elkezdődött másodfokon a 71 halálos áldozattal járó 2015-ös embercsempészési ügy 14 vádlottjának pere a Szegedi Ítélőtáblán. Vádat emelt a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség egy bűnszervezet ellen, amely fiktív számlákat állított ki a megrendelőknek, adófizetési kötelezettségük csökkentéséért. Már online is váltható menetjegy a szentendrei HÉV vonalára. A pünkösdi hosszú hétvége mindhárom napján egész nap Újpest-központ és a Nagyvárad tér között jár majd a 3-as metró. Férfi vízilabda Bajnokok Ligája, negyeddöntő: FTC-Telekom Waterpolo - Jug Dubrovnik (horvát) 10:9 A kötöttfogású Takács István és Szőke Alex egy-egy aranyérmet szerzett a spanyolországi Pontavedrában zajló junior birkózó Európa-bajnokságon. Böde Dániel elhagyja a bajnok Ferencváros labdarúgócsapatát és Pakson folytatja pályafutását. Korrupciógyanú miatt a francia hatóságok Párizsban kihallgatták Ahmad Ahmadot, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség alelnökét, az afrikai konföderáció elnökét.