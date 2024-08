Elfogatnák Netanjahut

Megosztás itt:

A Hágai Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) még vizsgálja, hogy kiadja-e az elfogatóparancsot Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Joav Gallant védelmi miniszter ellen. Eközben több nyugati ország jogi kérelmet nyújtott be a bírákhoz, köztük Magyarország is – számolt be a Süddeutsche Zeitung német lap.

Az Egyesült Államok, Magyarország, Csehország és Németország az izraeli kormány védelmében lépett fel. Az országok támogatják, hogy az ICC egyelőre ne adjon ki elfogatóparancsot Netanjahu ellen. Kifogásaikat kedden nyújtották be a bíróságnak.

Magyarország és Csehország azzal érvelt levelében, hogy az ICC általában nem illetékes izraeli állampolgárok ügyében. Még ha el is ismernék a palesztin állam létezését, a bíróság akkor sem rendelkezne büntetőhatalommal izraeli állampolgárok felett, még saját területén sem. Az érvelés szerint ebben állapodott meg Izrael és a palesztinok az 1990-es évek elején az oslói béketárgyalások során.

A teljes cikket a Mandiner oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!